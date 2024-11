Así es el hijo de Reyes, la promesa del Real Madrid que Arbeloa ascendió al Juvenil A y que ya entrenó con Ancelotti

José Antonio Reyes Jr. sigue ascendiendo en el Real Madrid. Tras entrenar por primera vez bajo las órdenes de Carlo Ancelotti el 29 de octubre, el extremo izquierdo ha debutado este domingo con el Juvenil A de Arbeloa. Contra el Atlético de Madrid, el atacante disputó los últimos 15 minutos de la partida. Pensionista del Juvenil B, el joven está en una curva ascendente. Como premio, la entidad blanca le renovó su contrato el 24 de octubre, nueve días después de celebrar su 17° cumpleaños. «¡Muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia y muy feliz de poder continuar cumpliendo mis sueños! ¡Gracias al Real Madrid por confiar en mi!», decía el adolescente en sus redes sociales.

La historia de José es una constante superación. Hijo del ex madridista José Antonio Reyes, su destino cambió trágicamente el 1 de junio de 2019. La leyenda sevillista fue víctima de un accidente de tráfico. En un duelo tan cruel y tan duro, Florentino Pérez prometió al difunto que acogería a su hijo. «Me encargo yo de él», dijo el presidente del Real Madrid. El niño, que en aquel tenía entonces 11 años, decidió entonces honorar la memoria de su padre y hacer sentir orgulloso al que le adoptó. En Valdebebas, José es considerado un «ejemplo» para los trabajadores del club y sus compañeros.

Tras dos años en las categorías inferiores del Leganés, el joven talento llegó a Chamartín semanas después del fallecimiento de su padre. No tardó en demostrar todo su potencial. En el torneo LaLiga Promises, el delantero asombró al anotar un póker (cuatro goles) en la final contra el Sevilla. Con el paso del tiempo, el joven ha ido evolucionando y mostrando su potencial en la cantera de la Casa Blanca. También tuvo la oportunidad de ser entrenado por Álvaro Arbeloa en el Cadete A. Al paso de los años, su condición física ha ido a más, lo que le permitía jugar con futbolistas mayores que él. «Se ha puesto muy fuerte», dicen desde Valdebebas.

Esta temporada, José Reyes Jr. es una de las grandes piezas del Juvenil B de Lerma. Su equipo lidera en solitario la Liga y él es uno de los grandes puñales. Por ahora, el delantero ha demostrado su eficacia anotadora frente a los tres palos rivales, enjaulando cuatro zarpazos en ocho encuentros. Es el segundo máximo goleador detrás de Beto y sus siete realizaciones.

Importante con las inferiores de la Selección

La presencia de José en las categorías inferiores de la Selección Española ha sido constante y destacada, reflejando su talento excepcional y su capacidad para sobresalir en cada etapa de su desarrollo. Su trayectoria en la selección comenzó de manera brillante con la sub-15, donde no solo participó, sino que se convirtió en una pieza clave para que el equipo se proclamara campeón de la prestigiosa Football Federations Cup. Este logro temprano fue solo el comienzo de una serie de actuaciones sobresalientes en las distintas categorías.

Su paso por la sub-16 no hizo más que confirmar su potencial y consolidar su posición como uno de los jugadores más prometedores de su generación. En esta categoría, Reyes continuó demostrando su valía en cada partido, pero fue en un torneo particular donde realmente dejó su huella. Enfrentándose a Serbia, el joven extremo izquierdo logró una hazaña memorable al anotar un hat-trick, exhibiendo no solo su habilidad goleadora sino también su capacidad para brillar en los momentos cruciales.

El ascenso del joven José Antonio Reyes Jr. a la categoría sub-17 fue recibido con gran expectación, y el joven talento no decepcionó. En su debut con este equipo, dirigido por el experimentado Hernán Pérez, el atacante demostró inmediatamente por qué es considerado uno de los prospectos más emocionantes del fútbol español. En poco tiempo, ya ha logrado anotar tres goles con la sub-17. Este rendimiento constante y sobresaliente en todas las categorías inferiores de la selección subraya el brillante futuro que se avecina para él en el fútbol de élite.