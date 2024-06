Así fue el show de Vinicius en la Copa América: dos goles y regates en su mejor partido con Brasil

Vinicius dio un auténtico recital en la goleada de Brasil ante Paraguay. El astro del Real Madrid guió a la canarinha hacia su primera victoria en la Copa América con un doblete. Pero no sólo fueron sus goles lo que llamó la atención, sino también su juego. El 7 volvió a ser el de siempre, ese jugador que ha sido decisivo para la conquista de la Decimoquinta, el que es candidato a ganar el Balón de Oro este año.

Sus regates no dejaron indiferente a nadie: lambrettas, caños… La defensa de Paraguay no sabía por donde le soplaba el aire. Vinicius aparecía por todas partes y los defensores no encontraban la forma de pararle. Ni siquiera las faltas le frenaron, ya que el delantero brasileño firmó uno de sus mejores partidos con Brasil desde que dio el salto a la absoluta. Su actuación en el primer partido frente a Costa Rica fue muy criticado y Vini Jr. respondió como mejor sabe hacer, jugando al fútbol.

El líder de la selección brasileña se echó al equipo a la espalda para darle una victoria importantísima contra una Paraguay muy floja, a la que sólo un gol de Alderete le dio esperanzas cuando perdían por 0-3. Pero no fue más que un espejismo, porque Paquetá haría el cuarto unos minutos más tarde y sentenciaba de manera definitiva. Con esta victoria, Brasil se afianza en la segunda plaza del grupo con cuatro puntos tras la derrota de Costa Rica ante Colombia.

Ya llegó a USA el diablo de Janeiro pic.twitter.com/vUl5ZzuuLI — Frankroostirador (@NoKroti19) June 29, 2024

Lo cierto es que Vinicius sigue en modo estelar, bailando samba con Brasil en busca de la Copa América. El campeonato no comenzó de la mejor manera y al ser la estrella, los medios brasileños arremetieron contra el futbolista del Real Madrid. Pero, pese a las críticas, el atacante se dedicó a hacer lo que mejor sabe hacer, que es jugar al fútbol. Y cómo jugó. Tanto es así que hasta los rivales acabaron desesperados por no poder frenarle.

Vinicius se pone en modo Balón de Oro

La actuación de Vinicius fue digna de un candidato al Balón de Oro. El delantero del Real Madrid ha sido uno de los mejores jugadores de su equipo esta temporada, ganando Liga y Champions, algo que está al alcance de muy pocos. Muchos fueron los que criticaron al 7 en Brasil por no aparecer contra Costa Rica, pero él les silenció con un doblete y una de sus mejores actuaciones con la canarinha.

La Copa América no ha hecho más que empezar y Vini Jr. está llamado a ser uno de los candidatos al MVP de la competición. Así lo demostró ayer. Es consciente de que una buena actuación en este campeonato le podría terminar de consagrar como el gran favorito para el Balón de Oro, después de ser uno de los futbolistas más importantes del equipo de Carlo Ancelotti con actuaciones soberbias en todas las competiciones. Ahora está rindiendo como lo hacen los grandes, liderando a la pentacampeona del mundo en los momentos difíciles.