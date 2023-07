Así es, desde dentro, el impresionante hotel del Real Madrid en Los Ángeles

El Real Madrid ya está cruzando el charco para iniciar su gira americana. La expedición blanca vuela este miércoles a Los Angeles y una vez allí se alojará en The Maybourne Beverly Hills, impresionante hotel que será el centro de operaciónes del equipo merengue en tierras estadounidenses. Desde allí viajará para jugar los amistosos programados, el primero de ellos contra el Milan el lunes 24 en el estadio Rose Bowl.

El club ha decidido alojarse en este mítico y espectacular hotel de cinco estrellas. «En el corazón palpitante de Beverly Hills se encuentra majestuosamente The Maybourne Beverly Hills. Con interiores sublimes y un servicio superior, nuestro singular sentido del estilo impregna hasta el último pasillo de esta propiedad emblemática» dice el propio establecimiento en su página web.

Vistas espectaculares

«Nuestro restaurante y cafetería sirven solo los mejores ingredientes de toda la costa oeste, una colección de arte digna de un museo se alinea en las paredes y nuestro suntuoso spa es el más grande de la zona. La piscina en la azotea rodeada de cabañas ofrece una vista panorámica del letrero de Hollywood hasta el Pacífico y nuestros dos bares sirven los mejores cócteles», añade el establecimiento, hermano de otros hoteles europeos pero con su propio sello: «Como hotel hermano del Claridge’s de Londres , The Connaught y The Berkeley , además del recientemente inaugurado The Maybourne Riviera en la Costa Azul, nuestro linaje es evidentemente europeo. Nuestro encanto, sin embargo, es indiscutiblemente californiano».

Una cálida bienvenida y un espíritu fresco definen a The Maybourne Beverly Hills. Combinando nuestro estilo de servicio exclusivo con la energía de Beverly Hills, espere creatividad culinaria y comodidad contemporánea, todo envuelto en una ubicación histórica. El Maybourne Beverly Hills es California, de principio a fin», finaliza el lujoso hotel, en el que el precio de la habitación más barata asciende a 1.700 euros.