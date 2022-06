Alain Migliaccio, histórico asesor de Zinedine Zidane, ha cortado de raíz los rumores que colocan al ex entrenador del Real Madrid en la esfera del Paris Saint Germain. «Todos estos rumores que circulan son infundados», asegura con rotundidad acerca de las diversas informaciones que apuntan que Zizou será el próximo técnico del PSG.

En las últimas horas se había disparado la rumorología en torno a su posible fichaje por el PSG a tenor de unas informaciones provenientes de Francia que colocaban al entrenador francés en el club parisino este mismo mes de junio.

Desde que Zidane dejó el banquillo del Real Madrid a finales de mayo del pasado año, el galo lleva una vida alejada del frenético mundo del fútbol, sigue formándose y viendo muchos partidos pero no se ha embarcado en ninguna de las propuestas que ya han ido surgiendo. Al parecer, el galo espera la llamada de su país, pero no del PSG, sino de la selección francesa que ahora mismo entrena Didier Deschamps, pero que tendría ya fecha de caducidad: tras el Mundial de Qatar 2022.

En Francia habían colocado ya como inminente el aterrizaje de Zidane en el Parque de los Príncipes, pero ha sido Alain Migliaccio, su reconocido asesor, el que ha puesto el freno de mano a la especulación. «Todos estos rumores que circulan son infundados», asegura Migliaccio en declaraciones recogidas por L’Equipe. «Hasta la fecha soy la única persona admitida para representar y asesorar a Zinedine Zidane. Ni Zidane ni yo hemos sido contactados directamente por el dueño del PSG», añade.

Migliaccio pone en duda hasta que el propio PSG esté interesado realmente en Zidane para que ocupe su banquillo para esta próxima temporada y niega que esté en negociaciones con el dueño de la entidad, el jeque Tamin Ben Hamad Al Thani. Sobre él dejó algún apunte más al asegurar que «ni siquiera estoy seguro que esté realmente interesado en que venga Zinedine Zidane» al Paris Saint Germain.

Las palabras de Migliaccio echan por tierra cualquier proximidad de acuerdo entre Zidane y el PSG, dejando a las claras que no existen negociaciones en curso ni que esté asegurado su fichaje, como dicen desde Francia. Sorprende de esta manera aún más las recientes declaraciones de Emmanuel Macron, que ya tuvo un particular papel en el caso de Kylian Mbappé y también manifestó su apoyo a que Zidane llegara a la Ligue 1: «No he hablado con Zinedine Zidane, pero siento una inmensa admiración por él, como jugador y como entrenador. Nos gustaría mucho tener en el campeonato francés a un deportista y entrenador de este talento que fue capaz de traer tres grandes copas de Europa que codiciamos mucho para nuestros clubes. Espero, por la influencia del campeonato francés y por Francia, que vuelva y entrene a un gran club francés, sería genial».