Asensio: «He pasado momentos que no son fáciles y los madridistas me han dado fuerza»

Marco Asensio, el gran protagonista del encuentro ante el Celta de Vigo, habló nada más finalizar el partido y se mostró realmente contento de contar con «más oportunidades». El balear anotó el primer gol del partido y dio una asistencia en el segundo gol a Militao. En los micrófonos para DAZN, el ’11’,agradeció la confianza de Ancelotti.

Sobre las oportunidades que está teniendo esta temporada, Asensio declaró estar muy contento por ello: «Estoy teniendo más oportunidad. Estoy feliz, contento y disfrutando mucho. Estoy teniendo más continuidad y eso para la confianza es importante. El cariño del madridismo ilusiona mucho»

«Para jugar trabajo a diario. El míster me está dando confianza y aprovechando los minutos. Ojalá pueda seguir teniendo continuidad porque donde disfruto es en el campo», añade el balear. «Lo que nos pide el míster es que haya dinamismo, que cambiemos la posición. A mí me gusta recibir entre líneas, ahí creo que soy más dañino», comentó.

Por último, Asensio declaró su poder de resiliencia cuando tuvo menos oportunidades en el pasado: «Mucha alegría y orgulloso porque reconocen lo que haces en el campo. He pasado momentos que no son fáciles y los madridistas me han dado fuerza. Por la calle, en el día a día, por las redes. Saben lo que siento por el club y que me agradezcan me reconforta».