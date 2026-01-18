Raúl Asencio está dando una lección de madridismo en los últimos partidos. El canterano madridista no ha atravesado el año más sencillo, no sólo por cuestiones extradeportivas, sino por un claro descenso nivel en el pasado Mundial de Clubes que le costó soportar miles de críticas. Es el precio a pagar por jugar en el Real Madrid, pero el canario de 22 años se levantó con orgullo hasta volver a contar con la plena confianza de sus entrenadores, primero Xabi Alonso y ahora Álvaro Arbeloa.

El central español se ha convertido en un fijo en defensa para mitigar la plaga de lesiones. Primero fue Rüdiger, luego Militao, Huijsen… pero Asencio siempre estuvo ahí como la solución perfecta y subiendo claramente su rendimiento respecto a la temporada pasada, la de su debut con el primer equipo.

Asencio abandonó la dinámica del filial y jugó 46 partidos (42 a las órdenes de Carlo Ancelotti y cuatro en el Mundial con Xabi), mientras que en la actual ya suma 22, 16 de ellos como titular y cinco de esas titularidades en los últimos cinco encuentros. El canterano jugó toda la Supercopa de España, siendo lo poco salvable de un Real Madrid en crisis y volvió de Arabia Saudí al máximo marcando el gol de la tranquilidad el pasado sábado contra el Levante.

Como hizo contra el Betis, el canario ha mostrado un nuevo registro con su gran salto y remate de cabeza, siendo su último gol en el Santiago Bernabéu un obús totalmente imparable por su potencia. Asencio ha demostrado un esfuerzo y compromiso con el club durante las vacas flacas que le sitúa claramente a la altura de la camiseta blanca.

Asencio asume peso en el vestuario

Su lucha y su garra enamoran a un madridismo herido con muchos jugadores, pero ansioso de disfrutar de futbolistas crecidos en Valdebebas con Asencio que no sólo sean capaces de llegar a la élite, sino también de despuntar. Muchos le dieron por ‘muerto’ tras sus errores en Estados Unidos, pero la realidad es que ahora mismo el canario es titular indiscutible e incluso está volviendo a tocar a la puerta de la selección española.

Además, Asencio no se esconde a la hora de hablar como un capitán, como así sucedió cuando fue preguntado el pasado sábado por la catástrofe de la Copa del Rey: «El otro día en Albacete ocurrió algo que no debería haber pasado y nos sentíamos culpables, nos sentíamos en deuda con toda la afición. Hoy era un día muy importante delante de nuestra afición. Todos queríamos darle la vuelta a la situación que estábamos viviendo».

Asencio también entonó el sentir del vestuario y la conjura con el nuevo entrenador: «Hemos hablado, hemos llegado a una reflexión común. Es importante la opinión común, la opinión del míster. Nos pide que disfrutemos, queremos ser protagonistas, dominar y fijarnos en nosotros y no en el rival. Poco a poco vamos a llegar a buen puerto».

El canario ahora disfruta del descubrimiento de su faceta goleadora y un aumento del cariño por parte de la afición tanto en persona como en Internet: «Le estoy cogiendo el gusto. Siempre he dicho que el calor de la afición lo noto día a día, en el Bernabéu, fuera, en la calle, en redes sociales… y ojalá sea así durante mucho tiempo».