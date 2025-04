Arteta empieza a sentir la presión del Bernabéu: «Sabemos lo que nos espera»

Mikel Arteta se mostró muy cauto a la hora de hablar de la vuelta contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pese al 3-0 obtenido en el Emirates en el partido de ida, el técnico del Arsenal no se fía del conjunto blanco y mucho menos jugando en su estadio. Allí se han vivido grandes remontadas a lo largo de la historia y Arteta lo sabe. No obstante, el entrenador español prefiere centrarse primero en el Brentford y olvidarse del Madrid hasta que no pase este partido.

«Hubo una energía increíble en el Emirates la otra noche. Fue un momento muy especial, pero eso ya se ha acabado y nuestra concentración está ahora en el Brentford, porque es un partido que requerirá lo mejor de nosotros», comentó Arteta en la rueda de prensa previa al partido de la Premier League.

Conforme pasan los días en Madrid están empezando a creer en la remontada. Sobre eso lo preguntaron a Arteta que dijo que «tenemos que centrarnos en qué podemos hacer nosotros, en lo que podemos controlar. Cuando llegue el momento, prepararemos el partido. Sabemos lo que nos espera. Tendremos que ganarlos otra vez para estar en semifinales. Hay que dar otro paso adelante y ser incluso mejores que en el primer partido».

Respecto a Declan Rice, autor de un doblete de falta en el partido de ida, que además significó sus primeros dos tantos de esta forma en su carrera, Arteta alabó la dificultad de ambos y la diferencia entre uno y otro. «La técnica es diferente en cada uno. Ambos son excelentes y nos ayudaron a ganar el partido, que es lo más importante. Eso es algo que tendremos que hablar (sobre si Rice es el primer tirador ahora). Puede crear oportunidades cerca del área con tiros o con centros. Es lo que queremos con él, que sea alguien que pueda decidir partidos con diferentes herramientas».

Arteta rotará pensando en el Madrid

Además, Arteta también puso en valor la figura de Bukayo Saka: «Es un jugador muy importante, que nos da un nivel de amenaza y de impredecibilidad que ningún otro jugador puede. Tiene el poder de levantar a la gente de sus asientos y eso es increíble porque cambiar la energía en un estadio es muy difícil. Es una gran cualidad a tener. Además, es muy humilde y está muy comprometido con el club. Tiene raíces con este equipo y me encanta escuchar que se quiere quedar y ganar con nosotros».

Sobre posibles rotaciones el fin de semana pensando en el miércoles que viene, Arteta señaló que esto es la normalidad ahora: «jugar cada tres días». «Hay que jugar en Europa y volver a la Premier a vivir un reto diferente. Si quieres ser un equipo que tenga la capacidad de ganar cualquiera de estos títulos, tienes que poder hacerlo cada tres días».