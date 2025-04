Arteta: «Ancelotti es una inspiración y el entrenador con la historia más bonita de todos»

Mikel Arteta compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa antes del Arsenal-Real Madrid, partido de ida de cuartos de final de la Champions que tendrá lugar este martes a las 21:00 horas en el Emirates de Londres. El entrenador español ve «este tipo» de encuentro como «una gran oportunidad para hacer historia» en un club que no sabe lo que es levantar una orejona, pero que llega a esta eliminatoria con toda la ilusión de lograrlo por primera vez esta temporada.

Arteta comenzó afirmando que está «convencido» de que van a «ganar» y aclarando que todos están disponibles salvo los lesionados de larga duración como el recién caído Gabriel Magalhaes. «Tenemos que continuar con nuestro trabajo y reponernos del partido del sábado. Tenemos otra sesión de entrenamiento esta tarde. Ben (White) terminó el partido. Estuvo bien después del partido. El resto jugó y pudieron hacer algunas cosas ayer, listos para entrenar hoy».

Sobre el Real Madrid, Arteta dijo que sabe «lo que representa especialmente este equipo» y que «partidos de esta magnitud son partidos en los que queremos estar». Estamos muy orgullosos de estar aquí. Quiero jugar el partido que queramos y llevarlo de la manera en que nosotros queremos. Necesitamos nuestro equipo para crear una gran atmósfera», aseguró.

«Hay cosas que no podemos controlar, no sabemos qué harán ellos y quiénes jugarán. Tenemos que centrarnos en la dirección en la que queremos llevar el partido», valoró sobre el posible once que pueda sacar Carlo Ancelotti, opinando además sobre el tridente que componen Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham: «Las individualidades del Madrid son muy buenas, sabemos el peligro al que nos enfrentamos y sabemos lo que ha hecho en la historia de esta competición».

Arteta y el peso de la historia en el Real Madrid

«Es muy importante para el equipo porque tenemos un jugador muy importante. Es un representante muy bueno de los valores de este club, contribuye mucho a nuestro juego», dijo sobre Mikel Merino, campeón de la Eurocopa con España y pieza clave en su primera temporada en el Arsenal. Sobre si el Real Madrid tiene un significado especial para él, Arteta respondió lo siguiente: «Obviamente, es un club que ha establecido nuevos estándares en la historia de Europa. Es una inspiración para este club y para muchos entrenadores».

«Es la historia, se lo han ganado. Es un hecho, no podemos enfrentarnos a ello, tenemos que enfocarnos en que tenemos que hacer», afirmó sobre el peso de la historia en el club blanco y sus títulos. «Espero que el estadio esté lleno y que sea una oportunidad para hacer historia con nuestra gente. Tenemos que crear esa energía, ese sentimiento. La confianza que les doy es algo que quiero que se refleje en los aficionados», apeló.

Arteta también alabó a Ancelotti: «Es una inspiración para mí, ha sido capaz de ganarlo todo en muchos países transmitiendo tranquilidad, y eso en un torno en el que hay tanta presión es muy difícil. Solo hay que escuchar a los futbolistas hablar de él para entender su figura. Y analizó si es peligroso recibir al Real Madrid tras una derrota (perdió el pasado sábado ante el Valencia en el Santiago Bernabéu): «Cuando lo analizo lo analizo en el contexto en el que llega sí. No sé si nos beneficiará o no, tenemos que prepararlo de la mejor manera posible».