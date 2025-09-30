Arshavin y su reconocida animadversión hacia el Real Madrid: «Cada derrota suya es un bálsamo»

Uno de los jugadores más reconocidos de la historia del Kairat Almaty es el ruso Andréi Arshavin. El ex jugador, que brilló con su selección en la Eurocopa del 2008 y dio el salto al Arsenal aquel verano, pasó los tres años finales de su carrera en el conjunto kazajo. En la previa del duelo entre su ex equipo y el Real Madrid, Arshavin ha reconocido disfrutar si el equipo blanco pierde. «Cada derrota suya es un bálsamo para mi corazón», ha confesado, entre risas, el ruso.

El futbolista nacido en Leningrado, actual San Petersburgo, destacó en el gran equipo de su ciudad antes de dar el salto a la Premier League. Con el Zenit conquistó la UEFA y la Supercopa de Europa en el año 2008. Un verano en el que también alcanzó las semifinales de la Eurocopa con Rusia, donde cayó con la España de Luis Aragonés, a la posterior campeona, por 3-0. En el Arsenal dejó destellos de su calidad, como mostró en un encuentro liguero en el que anotó cuatro goles en Anfield, pero nunca alcanzó las grandes expectativas que levantó con su irrupción.

Arshavin regresó al Zenit tras su paso por el fútbol inglés, donde ganó la Liga en 2015. Tras un breve paso por el Kuban Krasnodar, el ruso volvió a disfrutar del fútbol en una ex república soviética. En el Kairat Almaty de Kazajistán anotó 24 goles en tres temporadas y conquistó una Copa en 2017. Arshavin colgó las botas un año después, a los 37 años. Desde entonces, ha ocupado diversos cargos directivos en el Zenit. Pese a ello, no quiere perderse el histórico partido entre su último equipo y su ‘odiado’ Real Madrid.

Aunque celebra las derrotas blancas, como reconoció a EFE, el ex futbolista celebra que el Real Madrid busque revancha en Almaty tras la derrota en el derbi. «Creo que será una gran fiesta del fútbol y aprovecho la ocasión para agradecer a los organizadores. No sé si sea bueno o malo que el Real Madrid perdiera, pero han traído a los mejores. Obviamente, los aficionados quieren ver en vivo a las mejores estrellas, esto es muy importante», declaró Arshavin a la agencia de noticias.

Arshavin, un culé reconocido

El ex jugador del Arsenal nunca ha ocultado su simpatía por el FC Barcelona. Arshavin pudo vestir de blaugrana en 2008, pero el Zenit rechazó la oferta de 15 millones de euros del conjunto catalán, según reconoció el futbolista tras su retirada. «Apoyo al Barcelona y me considero un fan del club. Creo que la primera vez en la que me sentí aficionado fue en 1992, cuando Ronald Koeman anotó el gol en la final», admitió en una entrevista con UEFA.