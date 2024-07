Arrasa en las redes sociales: Lucas Vázquez va a ver baloncesto y se encuentra con una brutal sorpresa

Lucas Vázquez se ha convertido en el protagonista de una de las bromas más virales de las últimas horas. Ha sucedido en el Wizink Center de Madrid, donde la selección de baloncesto se medía a Puerto Rico, en el último amistoso de preparación antes de los Juegos Olímpicos de París 2024. El futbolista del Real Madrid no pudo parar de reírse cuando por megafonía le recordaron su parecido con el histórico lateral brasileño Cafú.

Durante uno de los intermedios del partido entre España y Puerto Rico, en uno de los habituales juegos, comenzaron a comparar a gente del público con famosos por los videomarcadores. Llegó entonces el momento de descubrir quién se parecía a Cafú. «Uno de los mejores laterales derechos de toda la historia… ¡Ahí está! ¡Cafucas Vázquez! ¡Qué grande, Lucas!», gritó el speaker por megafonía.

Mientras se le enfocaba en los videomarcadores del Palacio de los Deportes de Madrid, Lucas Vázquez no podía parar de reírse, al igual que la mayoría de los asistentes al encuentro. La broma no tardó salir a las redes sociales, donde se viralizó rápidamente.

Desde que Lucas se reconvirtió en lateral, hace ya varias temporadas, el gallego comenzó a cumplir con las expectativas y a rendir de manera más que notable. Sobre todo, en una época en la que Carvajal pasaba varios tramos de la temporada de baja por lesión. Fue entonces cuando se le bautizó con el nombre de Cafucas, en referencia al histórico lateral derecho brasileño, considerado en esos momentos el mejor de la historia en su puesto.

This is amazing, they were showing lookalikes around the arena and then Cafu’s picture came up and the cameraman went straight to Lucas Vazquez 🤣 pic.twitter.com/wIik5p08wU

— WolfRMFC (@WolfRMFC) July 23, 2024