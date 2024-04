Cafú: «El Real Madrid es favorito a ganar la Champions»

La Champions League entra en su recta final. Este martes, dos históricos como Bayern de Múnich y Real Madrid comienzan a disputar las semifinales en el Allianz Arena en busca de una nueva final que les acerque a su séptima y decimoquinta Copa de Europa, respectivamente. Un ex futbolista curtido en mil batallas y con una orejona en su haber, la que ganó en 2007 con el AC Milan, atiende a OKDIARIO para analizar esta emocionante eliminatoria.

Se trata de Marcos Evangelista de Moraes Cafú (Sao Paulo, 1970), que con motivo de los premios Laureus apunta en este periódico al Real Madrid como favorito para llevarse la presente edición de la máxima competición continental. El legendario lateral derecho y campeón del mundo con su selección, Brasil, en 1994 y 2002, conquistó su primera y única Champions a las órdenes de Carlo Ancelotti en el Milan.

El italiano tiene esta temporada una oportunidad de oro para conseguir su quinto título europeo como técnico. De hacerlo, prolongaría su récord con cinco trofeos en sus vitrinas. El segundo de ellos lo levantó con Cafú en su equipo, el Milan. El brasileño le considera «uno de los mejores entrenadores del mundo» y piensa que tendrá un verdadero «dolor de cabeza» el año que viene para combinar la calidad de tres compatriotas suyos como Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Endrick.

PREGUNTA: ¿Cómo valora los cuartos de final que vivimos?

RESPUESTA: Fueron los cuartos de final más difíciles que existen porque los cuatro equipos que pasaron realmente son los cuatro mejores del fútbol mundial y el respeto entre todos ellos es más importante.

P: Estamos en Madrid y le tengo que preguntar por uno de los que está en este grupo, que es el Real Madrid. ¿Cómo vio esa eliminatoria contra el City y ese ejercicio de defensa que hay gente que ha criticado?

R: Pasó, está en semifinales. Le deberían criticar si no hubieran tenido la capacidad de llegar. El Real Madrid jugó con el reglamento en la mano y pasó los cuartos de final de la Champions League, que es lo más importante. Carlo Ancelotti es un entrenador muy estratégico y sabe montar una estrategia para pasar contra uno de los equipos más fuertes del mundo, que es el Manchester City.

P: Se dice poco, pero ¿Estamos con Ancelotti ante el mejor entrenador del mundo? Usted le conoce muy bien.

R: Yo lo considero uno de los mejores entrenadores del mundo. Si ahora el Real Madrid gana la Champions League se concretará aquello que nos esperábamos. Tenemos grandes jugadores, grandes entrenadores del fútbol mundial como Guardiola, como el propio Ancelotti, como Filippo Inzaghi. Tenemos ahí grandes entrenadores y Ancelotti está entre los mejores del mundo.

P: Compatriotas suyos como Rodrygo, Vinicius. ¿Cómo los valora?

R: Son dos jugadores importantísimos en el esquema del Real Madrid. Son jugadores que realmente marcan la diferencia. Tanto Vinicius como Rodrygo son piezas fundamentales para que el profesor Ancelotti pueda montar su esquema táctico.

P: Y el año que viene Endrick. Más brasileños y mucha calidad.

R: Calidad no va a faltar. Va a tener dolor de cabeza el entrenador con todos esos grandes jugadores que están llegando. Rodrygo, Endrick, Vinicius en el Real Madrid… En fin, son jugadores que van a dar trabajo al entrenador para montar su esquema táctico.

P: Y volviendo a la Champions, se decía que el que ganase la eliminatoria City-Real Madrid era el favorito. ¿Cómo lo ve? ¿Es el favorito el Real Madrid contra el Bayern y luego lo que puede venir por PSG y Dortmund?

R: Sí, es el favorito, es verdad, pero esto no quiere decir que vaya a ganar. El fútbol se sabe que es muy imprevisible. Nunca puedes prever el resultado que va a suceder. Pero el Real Madrid es un serio candidato a ganar la Champions League.

P: El Real Madrid siempre ha fichado a los mejores jugadores de la historia. Usted es uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Por qué nunca llegó al Real Madrid? ¿Qué faltó para dar ese salto?

R: Faltó poco. Cuando estaba en el Sao Paulo tuve la oportunidad de ir al Real Madrid, pero el Sao Paulo estaba en una época que no me quiso vender. Acabó viniendo Vitor, el lateral derecho, en mi lugar y yo tendría que haber venido al Real Madrid a final de año. El Sao Paulo ese año conquistó algunos títulos y no me liberó para ir al Real Madrid. Una pena porque habría jugado también en un club grande del fútbol mundial.

P: Ha jugado muchas veces contra ellos. ¿Qué tiene el Real Madrid? Decía Ancelotti después del partido que es la historia.

R: El Real Madrid es historia del fútbol. Es el máximo ganador de la Champions League, hubo un tiempo en el que ganó sus campeonatos con mucha facilidad. Es un equipo mundialmente conocido. Cuando se habla de la historia del fútbol se habla de la historia del Real Madrid también.