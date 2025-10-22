Trent Alexander-Arnold pasará una última prueba en Valdebebas en la mañana del miércoles para confirmar si puede entrar en la convocatoria o no. Los jugadores del Real Madrid están citados a las 12:00 horas, y antes de comer harán un pequeño trabajo de activación sobre el terreno de juego. En ese momento se decidirá si el lateral derecho inglés entra en la convocatoria. Xabi Alonso no es muy optimista, pero hasta el mismo día del partido no estará la decisión tomada.

Lo que sí es una evidencia es que Arnold estará listo para jugar contra el Barcelona el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Si finalmente no tuviese minutos contra la Juventus, tendría pocas opciones de ser titular en el Clásico, por no decir que ninguna. No obstante, será una buena noticia que esté en el banquillo a disposición de Xabi Alonso.

Hay que recordar que Arnold se lesionó a los cuatro minutos del encuentro que enfrentó a Real Madrid y Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase liga de la Champions. El lateral derecho inglés sintió una molestia en el muslo que le hizo irse al suelo de inmediato. Al día siguiente, se confirmó que sufría una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le iba a tener entre seis y ocho semanas de baja. Su objetivo siempre fue el Clásico, y lo va a lograr.

Carvajal también estará en el Clásico

Carvajal no podrá ser de la partida contra la Juventus porque está sancionado y todavía no se ha recuperado, pero el capitán sí estará en el Clásico. El lateral derecho tiene margen por delante para poder recuperarse de cara al duelo contra el Barcelona del próximo domingo. El de Leganés ha trabajado a destajo durante todas estas semanas para lograrlo.

Por otro lado, Huijsen tampoco tiene opciones de estar contra la Juventus, pero el central apura las opciones para llegar al partido contra el Barcelona. Hay que recordar que el internacional español sintió molestias en el sóleo tras el duelo frente al Villarreal y, tras acudir a la convocatoria de España, fue liberado por estas molestias.