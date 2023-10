Arda Güler no está descartado para Sevilla

Arda Güler acelera su recuperación y no está descartado para el duelo que el Real Madrid tendrá que disputar ante el Sevilla en el Ramón Sanchez Pizjuán el 21 de octubre. El turco ya está realizando parte del trabajo al mismo ritmo que sus compañeros en Valdebebas, toca balón y el lunes será un día clave para ver cómo está de la lesión muscular que sufrió en la víspera del encuentro frente a Las Palmas.

Si Arda Güler continúa con esta progresión, tiene muchas opciones de estar en la convocatoria para el encuentro contra el Sevilla. No obstante, como evolucione tras un fin de semana en el que los blancos descansarán, será clave para determinar si ya está recuperado o no.

Hay que recordar que Güler el pasado 26 de septiembre, cuando ya estaba listo para jugar, sufrió un nuevo contratiempo en forma de lesión. Durante un entrenamiento se lesionó el músculo recto anterior izquierdo.

En el club reconocieron que había tenido muy mala suerte. Güler ya estaba totalmente recuperado de su lesión en la rodilla e iba a entrar en la convocatoria para el duelo contra Las Palmas. De hecho, iba a tener opciones de ser de la partida si el partido hubiese ido bien para los intereses madridistas, pero finalmente tuvo que esperar.

Los primeros plazo de los servicios médicos del Real Madrid diagnosticaron un tiempo de baja de un mes, por lo que apuntaba al duelo contra el Rayo Vallecano que se jugará en el Santiago Bernabéu el primer fin de semana de noviembre, pero está acortando plazos y podría estar disponible para Ancelotti dos semanas antes de lo esperado.

Muchas esperanzas en Arda Güler

En el Real Madrid tienen muchas ganas de que Güler pueda debutar, aunque nadie correrá el más mínimo riesgo para ello. Hasta que no esté al cien por cien no entrará en una convocatoria de Carlo Ancelotti. Pero lo que no pueden hacer en Valdebebas es esconder que el joven turco tiene un potencial impresionante.

El club está convencido de que ha acertado dándole cabida en el primer equipo desde el primer momento. Ancelotti está seguro de que será un futbolista muy importante que sume calidad y sus compañeros, en especial los más veteranos como Kroos, también se deshacen en elogios hacia el joven jugador turco.

Alaba ya está listo

Por otro lado, la otra buena noticia del entrenamiento del Real Madrid es que David Alaba, que no entrenó este viernes por descanso, ya está recuperado y será titular el sábado ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Un partido donde los blancos buscan defender el liderato y asegurarse llegar primeros al Clásico.

Alaba sufrió la lesión ante Las Palmas. Sufrió una dolencia muscular en el abductor de la pierna derecha que le impidió estar ante el Girona y frente al Nápoles. Se esperaba que pudiese jugar contra Osasuna, pero ni Ancelotti ni los servicios médicos quisieron forzar.

Además, Lunin no trabajó junto al resto de sus compañeros porque sufre una pequeña sobrecarga en la espalda que no entraña mayor gravedad. El lunes volverá a trabajar al mismo ritmo que el resto de su compañeros.