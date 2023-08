Aperribay: «Estamos interesados en Odriozola»

Jokin Aperribay admitió el interés de la Real Sociedad por Álvaro Odriozola. El conjunto vasco quiere al todavía jugador del Real Madrid, pero no llega a la cantidad que exigen para que la oferta sea aceptada. De llegar a un acuerdo, se terminaría haciendo el fichaje.

«Estamos hablando de un jugador formado en la Real, es un jugador en el que estamos interesados, no cabe ninguna duda. Si vamos a hablar con el Real Madrid para su incorporación, ya lo veremos en los próximos días», ha reconocido el presidente durante la presentación de Kieran Tierney.

Tal y como contó OKDIARIO, la Real Sociedad es el equipo que más se ha interesado por Odriozola y, lo más importante, donde el jugador estaría encantado de recalar. No obstante, el acuerdo no está cerca de alcanzarse por el momento. Si finalmente no encuentra una salida, se quedará en el Real Madrid con un papel residual. No cuenta para Carlo Ancelotti, tal y como se ha demostrado hasta la fecha, por lo que tendrá muy complicado tener cierto protagonismo.

Odriozola no quiere agarrarse al banquillo del Real Madrid. El futbolista sólo participó en seis partidos de la pasada temporada después de cuajar una notable actuación en su cesión a la Fiorentina y este curso sus minutos pueden ser menos. El defensa abandonaría el club blanco un año antes de que termine su contrato, pero antes debe encontrar destino.