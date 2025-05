El antimadridista e independentista Marc Crosas delira: «En mi vida había celebrado un gol del Madrid»

El independentista catalán Marc Crosas, reconocido antimadridista y ex jugador del Barcelona, vuelve a dar que hablar en las redes sociales provocando al Real Madrid y a sus aficionados con un nuevo dardo. El ahora comentarista en México delira dando entender que celebró el gol de la victoria del equipo blanco frente al Mallorca en el último suspiro, pero no por el triunfo de los merengues, sino porque prefiere que el Barcelona cante el alirón hoy sobre el terreno de juego ganando el derbi catalán contra el Espanyol.

«Creo que nunca en mi vida había celebrado un gol del Real Madrid», escribió en su cuenta de X (antes Twitter) tras el gol de Jacobo Ramón en el último suspiro ante el Mallorca que evitaba, o al menos retrasaba, el alirón del Barça, que puede proclamarse campeón de Liga este jueves.

Creo que nunca en mi vida había celebrado un gol del Real Madrid. — Marc Crosas (@marccrosas) May 14, 2025



Obviamente, varios seguidores del Real Madrid respondieron a su enésima provocación retratando a un Marc Crosas al que le gusta que le ataquen, pues es parte de su papel y de su personaje en las redes sociales. «Así también vas a celebrar la champions 16 del Madrid ? Mira que llevas una década de rodillas con la camiseta de Liverpool, Bayern y Dortmund puesta», le contestó un madridista recordándole un tuit suyo antiguo.

Pero la cosa no quedó ahí, pues Marc Crosas volvió a tirar de ironía cuando le citaron para la Champions 16 del Madrid. «Con los 16 del Barça esta temporada he tenido eh, no te creas…», señaló en referencia a los 16 goles del Barcelona al Madrid en los cuatro Clásicos de esta temporada.

Hace unas semanas, el independentista catalán también agitaba así redes con una ridícula reflexión en la que decía que las Champions del Real Madrid tienen menos sabor y mérito que si las alza el Barcelona. «Ellos seguirán ganando más Champions que nadie, pero el Barça lo hará de vez en cuando levantando la admiración del mundo y eso para el culé tiene un valor incalculable. Inexplicables quizás. El día que te juegas la Liga lo haces con Olmo, Ansu, Eric, Fort, Gavi, Fermín, Lamine, Gerard, Pau… 9 canteranos de 16. Otros lo hacen con solo 1 español en el 11», apuntó el ex centrocampista.

Tras su retirada como jugador, Marc Crosas se ha dedicado al análisis deportivo en medios de comunicación, especialmente en México, donde también obtuvo la nacionalidad en 2014. Además, participa activamente en proyectos relacionados con el fútbol, como la Kings League Américas, competición lanzada por Gerard Piqué.