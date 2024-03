El antimadridismo reclama una expulsión a Vinicius por un empujón a Orban

El Real Madrid se impuso en la eliminatoria ante el RB Leipzig después de hacer valer el 0-1 de la ida con un empate a uno en el Santiago Bernabéu. Los blancos consiguieron romper el 0-0 inicial gracias a un gol de Vinicius, aunque los alemanes tardaron tres minutos en contestar, por medio de Orban. Los dos fueron protagonistas de una acción en la que el antimadridismo reclamó la expulsión del brasileño por roja directa, puesto que tras una falta del delantero y la consiguiente reprimenda del húngaro, Vini le derribó con un empujón en la zona alta del pecho.

La acción no la vio el colegiado, pero sí el asistente, que fue el encargado de avisar a Davide Massa de lo sucedido. El árbitro le castigó con tarjeta amarilla, puesto que la jugada no llega a ser una agresión. Sin embargo, en las redes ardieron con una captura de la acción, justo en el momento en el que el central del Leipzig estaba ya cayendo al suelo y en el que da la sensación de que el golpe se produce sobre el cuello, aunque no fue así.

La jugada, lejos de ser polémica, estuvo bien arbitrada por el colegiado. Además, en caso de duda, fue revisada –como todas– por el VAR, donde se encontraba el también italiano Paolo Valeri, que no consideró que la acción precisase de mayor castigo. Vinicius no fue expulsado, aunque los aficionados antimadridistas reclamaron tras la jugada una expulsión por roja directa.

Vinicius empujó a Orban

En uno de los peores partidos de la temporada del Real Madrid, por no decir el peor, el conjunto blanco logró un valioso empate que le mete entre los ocho mejores equipos del continente. El conjunto blanco lo hizo tras un golazo de Vinicius, que tiró un desmarque a Bellingham que le permitió pillar desprevenida a la defensa y batir a Gulasci. Llegó en un momento en el que el conjunto blanco sufría ante las constantes embestidas de los de la factoría Red Bull, que estaban mereciendo adelantarse.

El gol le dio la tranquilidad a los madridistas, pero por muy poco. Tres minutos después del gol de Vinicius, llegaba el empate de Orban, el otro protagonista del encuentro y de la única polémica –si es que así se le puede llamar– que hubo en el encuentro. Antes de todo eso, de los dos tantos del encuentro, llegó la jugada en la que se volvió a ver la tergiversación de la realidad en acciones en las que aparecen tanto el conjunto blanco, como el delantero brasileño.

Vinicius hizo una falta sobre Orban, que se levantó y buscó encararse con él. El canarinho reaccionó empujándole por encima del pecho, pero no en el cuello. Sin embargo, la captura de la imagen en un momento preciso da a entender que se trata de una clara agresión, a pesar de que esta nunca se produjo. De hecho, Mateu Lahoz comentó en la retransmisión que la jugada estaba bien arbitrada por el colegiado italiano Davide Massa.