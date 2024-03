Vinicius adelantó al Real Madrid contra el Leipzig tras un pase genial de Bellingham

El Real Madrid dio un golpe a la eliminatoria contra el Leipzig con un gol de Vinicius pasada la hora de partidos después de un buen contragolpe. El brasileño adelantó a los de Ancelotti después de una primera mitad de sufrimiento en el Bernabéu por el buen nivel del cuatro alemán, que perdonó a los blancos antes del descanso.

La calma llegó al Bernabéu en el minuto 65′ de un Real Madrid-Leipzig en el que el cuadro alemán era el que merecía llevarse la victoria. Ahí, Kroos, que estaba realizando un partido descomunal, inició un contragolpe en el que el balón acabó en las botas de un Jude Bellingham que condujo hasta que se la cedió a Vinicius para que hiciera el primer tanto del partido.

La templanza de 𝐊𝐫𝐨𝐨𝐬.

La carrera y el pase de 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦.

La definición de 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐮𝐬. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/bEumez7aAO — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 6, 2024

El gol del brasileño espoleó al Leipzig que acabó empatando el partido a los cinco minutos después de un buen remate de cabeza de Orban, que no pudo evitar Lunin. El tanto del capitán del cuadro alemán metió miedo a las gradas de Bernabéu que pitaron al equipo en un par de ocasiones durante la primera mitad.

Finalmente, el Real Madrid acabó sufriendo hasta el último segundo para pasar a los cuartos de final de la Champions League. El Leipzig inquietó hasta el últimos segundo la portería de un Lunin que acabó evitando un drama para los de Ancelotti.

Nacho habla a pie de campo

Nacho Fernández quiso resumir el partido del Real Madrid a pie de campo, donde dejó claro que no fue el mejor duelo de la temporada. «Objetivo cumplido, todos sabemos que no ha sido nuestro mejor partido pero a veces tienes malos partidos, ellos han estado fenomenal y nosotros no hemos estado bien. Pero hay que estar contentos porque estamos en cuartos de la Champions», afirmó a la conclusión del partido disputado este miércoles en el Bernabéu.

«En líneas generales no ha sido buen partido, ni en el inicio, ni la segunda parte, ni poniéndonos por delante. Ellos salen rápido a las contras, no ha sido nuestro mejor día pero hay que estar contentos», afirmó el capitán que fue titular ante el Leipzig después de haber sido suplente por molestias en Mestalla ante el Valencia.

«La temporada es larga, llevamos mucha carga de partidos y estamos en una posición muy buena. Estamos en cuartos, tenemos un buen colchón en Liga, parece que ha sido un drama pero hay que levantar la cabeza y estar orgullosos», finalizó a pie de campo ante los medios de comunicación.

El Real Madrid ya está en cuartos

El Real Madrid ya está en los cuartos de final de la Champions League y estará en un sorteo que se celebrará el próximo viernes 15 de marzo. Manchester City, que selló su clasificación este miércoles, ha sido el último en meterse en el bombo tras las victoria en la noche del martes de Bayern y PSG.