Ángel Torres se pone del lado del Real Madrid y estalla contra el VAR: «Hay que quitarlo de una vez»

Ángel Torres también ha estallado contra la herramienta del VAR. Después de la polémica generada en el Espanyol-Real Madrid por la no expulsión de Carlos Romero tras la durísima entrada a Kylian Mbappé, y el gol anulado a Vinicius, que desde el Real Madrid consideran legal. El presidente del Getafe se posicionó del lado del club blanco al ser preguntado por la carta emitida por estos a la Federación, y aseguró que «el VAR habría que quitarlo ya de una vez».

El Real Madrid consideró que fue claramente perjudicado por el arbitraje de Muñiz Ruiz frente al Espanyol. Kylian Mbappé fue víctima de una dura entrada por Carlos Romero. El colegiado decidió no mostrarle la cartulina roja al futbolista del Espanyol pese a la dureza de la entrada. Iglesias Villanueva, desde el VAR, tampoco le corrige la decisión ni le da la orden de ir al monitor a revisar la jugada como posible acción de tarjeta roja.

Todo esto hizo estallar al Real Madrid, que mandó una carta a la Federación quejándose por el arbitraje. Sobre esto fue preguntado Ángel Torres, presidente del Getafe, que aunque considera que «las cosas no se solucionan de esa manera» cree que «algo hay que hacer». El máximo mandatario del conjunto madrileño aseguró que la solución pasa por terminar con el VAR «de una vez».

🔥 Ángel Torres, presidente del Getafe, ‘estalla’ contra el VAR: 😡 «Habría que quitarlo de una vez». 📹 @nicorodrigz pic.twitter.com/79SGyatQbQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 3, 2025

«Creo que las cosas no se solucionan de esa manera, pero algo hay que hacer», comenzó diciendo Ángel Torres en declaraciones a El Chiringuito de Jugones. «Las elecciones, pendientes de si van a imputar al presidente, si no lo van a imputar… Los árbitros siguen los mismos y algo habrá que hacer. No sé si hacer todos cartas de esas, pero algo tenemos que hacer», agregó el presidente del Getafe.

Torres insistió en que está de acuerdo con el Real Madrid, que deben hacer algo para terminar con todo esta polémica: «Estoy totalmente de acuerdo que así no podemos seguir. El VAR habría que quitarlo ya de una vez», reclamó. Desde el club blanco consideran que el arbitraje del choque frente al Espanyol «sobrepasa cualquier error humano o de interpretación arbitral», puesto que la expulsión a Romero por la durísima entrada a Mbappé fue clara y por el gol anulado a Vinicius, que consideran legal. Además, exigen también a la RFEF que les facilite los audios del VAR de ambas jugadas.

El Real Madrid exige renovar el CTA

El Real Madrid ha cargado con dureza contra los arbitrajes en una carta de cuatro folios enviada a la RFEF y al CSD en la que piden la «reestructuración absoluta» de un sistema arbitral que califican de «fraudulento» y de estar «completamente viciado». El club busca que esta limpieza del Comité Técnico de Árbitros que solicitan deje atrás, de una vez por todas, a todo lo relacionado con el caso Negreira. Afectaría a Medina Cantalejo y Clos Gómez, así como a todos los árbitros que han tenido cualquier tipo de relación o implicación en el caso, que no son pocos.

Los colegiados que se han visto implicados en él, ya sea por contratar los cursos del hijo del ex vicepresidente de los árbitros, por reunirse o ser acompañados a los estadios por él son los siguientes: Javier Alberola Rojas, Ricardo de Burgos Bengoetxea, Alejandro Hernández Hernández, Mario Melero López, Juan Martínez Munuera, César Soto Grado, José María Sánchez Martínez, José Luis Munuera Montero y Alejandro Muñiz Ruiz. A ellos habría que sumar árbitros de Segunda y asistentes.