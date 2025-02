Muñiz Ruiz manipula el acta: habla de «disputa del balón» para justificar la no expulsión de Romero

Muñiz Ruiz manipuló el acta arbitral tras la finalización del Espanyol-Real Madrid de la jornada 22 de Liga para justificar su decisión de no mostrarle la tarjeta roja a Carlos Romero por una entrada criminal a Mbappé. El colegiado gallego escribió en su acta que la entrada del defensor perico se realizó en «la disputa del balón» cuando es evidente que no ocurrió así. Este árbitro es reincidente en perjudicar a los blancos.

«En el minuto 60 el jugador (22) Romero Serrano, Carlos fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón», escribió Muñiz Ruiz en su acta arbitral tras la finalización del partido entre el Espanyol y el Real Madrid en Cornellá. Una manipulación en toda regla de lo sucedido, ya que el jugador perico nunca llegó a disputar la pelota, como el mismo confesó ante los medios de comunicación al acabar el partido.

«Sabía que era imposible pararlo en carrera, intenté frenarle como pude. Fue una entrada un poco fea, le pedí perdón. Es algo que no fue a más, se quedó ahí», afirmó Carlos Romero tras terminar el partido ante la prensa a pie de campo. El propio jugador señala que no fue a disputar la pelota y que simplemente fue a derribarlo con una entrada porque no podía pararlo de otra manera.