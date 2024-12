Anelka pide paciencia al madridismo con Mbappé: «Tiene cualidades para triunfar»

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ha sido sin duda uno de los grandes movimientos del mercado, algo tan incuestionable como que su impacto inicial como jugador blanco está muy por debajo del nivel esperado. Con 10 goles en 19 partidos, el delantero francés aún no ha alcanzado el nivel que deslumbró en su mejor momento con el PSG, no porque estas estadísticas en sí sean bajas, sino porque podrían ser muy superiores si su rendimiento fuera otro. Un jugador que sabe muy bien lo que son los comienzos difíciles y una lenta adaptación es Nicolas Anelka, otro francés al que comparan ahora con Mbappé entre el madridismo.

A pesar de que los números de Mbappé pueden calificarse como aceptables, su influencia en el juego y su adaptación a las exigencias del conjunto blanco han sido cuestionadas tanto por la afición como desde diferentes sectores de la prensa. Ante este escenario, Nicolas Anelka, ex jugador del Real Madrid y compatriota de Mbappé, ha salido en su defensa, pidiendo a todos paciencia y comprensión para permitir que el joven crack explote todo su potencial, paciencia y comprensión que quizá no se tuvo con él en el Real Madrid hace ahora 25 años.

Una de las claves de este proceso de adaptación es el cambio de posición que se le exige a Mbappé. Anelka explica que el principal desafío radica en que «ser extremo y ser 9 son roles completamente diferentes». Mbappé ha construido su carrera destacando por su velocidad y habilidad para explotar los espacios, pero ahora enfrenta una dinámica distinta, jugando de espaldas a la portería y enfrentándose constantemente a defensas cerradas. «Lleva solo un año probándose como ‘9’. Le pedimos que cambie de país, de equipo, de estilo de juego y que domine una nueva posición en cuestión de meses. Eso es imposible», explica Anelka, defendiendo a su compatriota.

«No es fácil para él. Es su primera experiencia fuera de Francia y llega a un club donde todo está bajo el foco mediático», afirma Anelka en declaraciones recogidas por RMC Sport. Según el exdelantero, el entorno del Madrid añade un nivel de exigencia que no da margen al error: «En su posición está Vinicius, que lleva años destacando tanto en Liga como en Champions. Mbappé tiene que adaptarse a un nuevo rol y eso lleva tiempo».

Anelka recordó además cómo otros grandes nombres necesitaron tiempo para adaptarse a un cambio tan drástico. «Cuando Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid, era extremo. No fue hasta varios años después que se consolidó como delantero centro. Con Mbappé debemos tener la misma paciencia. Tiene las cualidades para triunfar, pero esas cualidades necesitan tiempo».

Las palabras de Anelka también rememoran su propia experiencia en el Santiago Bernabéu. El francés llegó al Real Madrid en 1999, con tan solo 20 años, tras brillar en el Arsenal. Sin embargo, su estancia en Chamartín estuvo lejos de ser un camino de rosas: «Entendí lo que era ser una estrella mundial al llegar al Real Madrid, y lo detesté».

El consejo de Anelka al madridismo con Mbappé

El entorno de Anelka, incluido su núcleo familiar, también sufrió las consecuencias del exigente ecosistema madridista. «Tuve ansiedad», admitió su madre, mientras su padre confesaba: «Llegué a pensar que iba a dejar de jugar al fútbol». Estas vivencias parecen reflejar lo que Mbappé enfrenta actualmente, con el añadido de las críticas en redes sociales, algo que Anelka no tuvo que experimentar en su época.

A pesar de las dificultades, el paso de Anelka por el Real Madrid tuvo momentos positivos, como su contribución decisiva en la Champions League de 2000. Su experiencia, aunque breve, le dejó lecciones que ahora comparte como consejo para Mbappé: «Cuando tienes 20 años no entiendes ciertas cosas, pero al llegar a los 30 ves todo desde otra perspectiva. Me arrepiento de no haber sabido aprovechar la oportunidad».