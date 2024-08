La anécdota de Ancelotti con Bellingham: «Le llamo y no me contesta…»

El Real Madrid acumula dos derrotas tras sus dos primeros encuentros de preparación durante la pretemporada, ambas por la mínima, ante el AC Milan primero y contra el FC Barcelona hace tan solo un par de días. Ancelotti, hombre de fútbol, ha querido restar importancia a estos resultados, ya que durante esta fase de la temporada lo que un entrenador busca es fijar automatismos en sus jugadores y que los futbolistas alcancen un nivel físico óptimo para comenzar el curso.

Por tanto, el técnico transalpino ha relativizado mucho las dos derrotas, algo que quedó patente en la conferencia prensa tras el Clásico y en lo que ha vuelto a incidir en una nueva comparecencia ante los medios una vez aterrizados en Charlotte, última parada del equipo blanco durante esta gira que está realizando por Estados Unidos. Ancelotti, que aún no ha podido contar con los jugadores que llegaron a las semifinales tanto en la Copa América como en la Eurocopa, ha desvelado que habla con ellos, aunque no estén presentes en la gira.

Precisamente con uno de ellos, el italiano ha contado una anécdota que ha desatado las risas en la rueda de prensa. Se trata de Jude Bellingham, con el que Ancelotti intentó contactar por teléfono, aunque no lo consiguió, ya que el futbolista inglés no respondió a la llamada. Sin embargo, el técnico utilizó una sabia maniobra para hablar con el mediapunta. «Estoy en contacto… pero ayer me enfadé con Bellingham porque no me contestó. Le dije a Vinicius que lo llamase él y se lo cogió al momento. Me pasó el teléfono y ya pude hablar con él. Así que cuidado», confesó el entrenador más laureado de Europa.

Se trata de Valverde, Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Mbappé, Mendy y el propio Bellingham, quienes están citados el 7 de agosto en Valdebebas, día en el que se acabarán sus vacaciones, apenas seis días antes de que el equipo blanco dispute su primer título oficial: la Supercopa de Europa ante el Atalanta, vigente campeón de la Europa League.

Ancelotti repartirá minutos

A pesar de la premura del título y de la mini pretemporada que tendrán que afrontar estos siete jugadores, algunos de ellos se perfilan como titulares frente al equipo de Bérgamo, ya que Ancelotti ha defendido que este título, que el Real Madrid va a disputar a gracias a su condición de campeón de Europa, lo deben disputar los mismos jugadores que alzaron la Décimoquinta, al menos de inicio. «Creo que deben jugar la final los que ganaron la Champions. Lo único que faltan dos, Nacho y Kroos…», unas bajas que Ancelotti aún no sabe cómo va a afrontar.

El italiano es experto en manejar vestuarios con grandes futbolistas, como ya ha demostrado, por lo tanto, nadie duda de que sabrá repartir con tino los minutos de la temporada entre todos los jugadores del vestuario. «Con la plantilla que tenemos pueden competir todos. Si el calendario lo exige, tenemos una plantilla suficiente para todas las competiciones», ha reconocido Ancelotti antes de comenzar una temporada en la que el Real Madrid va a pelear, ni más ni menos, que por siete títulos.