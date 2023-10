Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán tras el empate del Real Madrid frente al Sevilla. El técnico italiano tiró de ironía y afirmó que el arbitraje de De Burgos Bengoetxea fue de nivel. El italiano prefirió no decir lo que pensaba.

«El árbitro ha acertado. Ha estado bien. Ha parado la contra para preservar la salud de un jugador. No he hablado con el colegiado. Ha estado de nivel. Ha sido un partido competido», empezó afirmando Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

«No estoy tirando de ironía. Estoy serio. Al final le he dicho que por qué me había amonestado. Yo no he hablado con los jugadores. Yo estoy muy contento con el árbitro.», respondió de nuevo Ancelotti ante la insistencia de los periodistas.

«La ironía es la única manera de analizar este partido. Si digo lo que pienso del arbitraje me caen muchos partidos. Lo que más me gusta es sentarme en el banquillo y para evitar suspensiones no digo lo que pienso y tiro de ironía», continuó.

Sobre Rodrygo y Vinicius, Ancelotti fue claro: «Han hecho muchas oportunidades. Estuvimos muy cerca de marcar. Por poco. En la segunda faltó energía, no tuvimos el control como queríamos. Nos costó más».

Pero Ancelotti hizo más hincapié en Rodrygo ante su falta de gol: «Hoy ha sido uno de los mejores, si no el mejor. Ha tenido varias oportunidades claras. Ha tirado varias veces, y ha tenido más oportunidades que el resto. No ha marcado, pero no pasa nada».

«Lo ha intentado muchísimo. Navas le ha defendido muy bien. Le ha costado mucho en el regate. Los que llegaron el jueves les ha costado. Lo que ha pasado es una pelea. El árbitro ha hecho bien en separar», afirmó Ancelotti sobre el revuelo de la grada contra Vinicius.

«Me ha encantado ver a Sergio Ramos y desearle lo mejor», afirmó Ancelotti sobre el camero. «Bellingham y Kepa han estado bien. Estoy satisfecho. Hay partidos trampa tras el parón. Salimos con un empate y está bien», culminó Ancelotti.