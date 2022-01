Ancelotti tiene aprendida la lección de 2015

Ganar la Liga es uno de los grandes objetivos de la temporada para Carlo Ancelotti. El equipo blanco mantiene el liderato pese a la derrota ante el Getafe en el Coliseum, un partido que sirve de toque de atención y es que el técnico italiano no quiere que le ocurra lo mismo que en la campaña 14/15, en su primera etapa de blanco, cuando llevaban bien encarrilada la Liga pero el equipo se desplomó en la segunda vuelta.

Visiblemente disgustado tras caer en el Coliseum ante un Getafe cerrado atrás, Carlo Ancelotti quiso quitarle hierro al asunto y consideró que el equipo «estaba de vacaciones». El tropiezo ante los azulones sólo era un pequeño despiste tras las Navidades, pero el italiano quiere recuperar la misma concentración y pegada de los suyos para la segunda vuelta del campeonato.

Y es que Carletto tiene bien aprendida la lección de 2015, año en el que vio cómo se le escapó un título que había estado acariciando gran parte de la campaña. Los blancos, entonces, vivieron un desplome en la segunda vuelta de la Liga que les terminó condenando y dejándoles sin el anhelado título de campeones.

Aquella campaña, la 14/15, el Real Madrid fue campeón de invierno, con cuatro puntos más que su inmediato seguidor, el Barcelona. Sin embargo, en la segunda vuelta el equipo de Ancelotti se dejó puntos importantes en el derbi de la jornada 22, tropiezo que aprovecharían los azulgranas para recortar distancia. Un empate y una derrota en las jornadas 25 y 26, les haría perder el liderato en favor del Barcelona. El título se alejaba más tras caer en el Clásico en la jornada 28 (a cuatro de los azulgranas) y aunque el equipo peleó hasta el final el Barcelona no se bajó del primer puesto y terminó cantando el alirón antes de la última jornada.

«No me preocupa que se corte la racha»

Carlo Ancelotti consideró la derrota ante el Getafe como algo circunstancial y no como un cambio de tendencia. El técnico italiano señaló al parón de las Navidades como el causante del mal resultado obtenido en el Coliseum. «El equipo estaba hoy de vacaciones», llegó a comentar Ancelotti. «Preparar estos partidos tras el periodo de las Navidades con jugadores que viajan fuera no es fácil, pero hablar de esto sería buscar excusas y no quiero hacerlo. No hemos jugado bien, no merecimos ganar, aunque creo que tampoco perder», dijo.

El Real Madrid mantiene el liderato y en este momento el único equipo que puede aprovechar el tropiezo de los blancos es el Sevilla. El líder de la Liga cuenta con 46 puntos, en 20 encuentros, dos partidos más que el conjunto hispalense que podría recortar la distancia aunque se quedaría aún a dos en caso de pleno -tienen 38 puntos en 18 encuentros-. Con los habituales perseguidores, Atlético y Barcelona mantiene una amplia distancia, de 13 y 15 puntos, respectivamente -ambos con un partido menos que los blancos-.

En este mes de enero, los de Ancelotti tienen muchos compromisos por delante, el más inmediato el encuentro de Copa ante el Alcoyano. En Liga, Valencia y Elche pondrán a prueba la reacción de los blancos, con el encuentro de Supercopa ante el Barcelona entre medias.