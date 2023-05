Ancelotti: «Se tendría que haber parado el partido, se ha vuelto loco un estadio» 

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente al Valencia en Mestalla. Los blancos siguen deprimidos tras la derrota ante el Manchester City. El italiano analizó toda la polémica generada con Vinicius Junior, que terminó expulsado.

Racismo con Vinicius

«He hablado con él durante el partido. El ambiente era muy malo y le he pedido que si quería seguir jugando. Tener que quitarlo porque el ambiente es racista no me parece bien. Yo le tengo que cambiar si no juega bien, pero nunca por racismo. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Esto es inaceptable. La Liga española tiene un problema. Vinicius es la víctima. Yo no soy el más indicado para pensar en lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar al fútbol así. Diría lo mismo ganando. No hemos jugado bien, es complicado encontrar la motivación, pero es demasiado grave todo esto. Tiran el balón en un ataque, le insultan y le sacan una roja. De qué estamos hablando. Estoy muy triste. La Liga es un campeonato con grandes equipos y un buen ambiente, pero esto se tiene que acabar. Estamos en 2023 y el racismo no debe existir. La única manera es parar el partido. Hay un protocolo y el árbitro decía que teníamos que informar a la gente que si lo hacían otra vez hay que ir a casa».

Una solución

«Hay que parar el partido. No puedo inventar otra cosa. El árbitro dice que tiene que seguir, aunque yo le decía que tiene que seguir. Decía que aplicaba el protocolo, pero todo el estadio le gritaba mono. No hay mucho que decir. Estoy muy triste, nunca me ha pasado. Nunca pensé en quitar a un jugador por ser insultado. Luego, Vinicius, que es un niño, quiere jugar al fútbol. Está bien, pero así es muy complicado. Encima, el miércoles nuestra afición no puede ver a Vinicius porque le han sacado una tarjeta roja después de que alguien del VAR se inventara una agresión».

Vinicius

«Todos estamos con él. El jugador está triste porque lo único que quiere es jugar al fútbol. No estaba enfadado, estaba triste».

Parar el partido

«Se tendría que haber parado. Aquí no se ha vuelto una persona loca, se ha vuelto un estadio».

Un precedente

«Yo nunca había visto lo de Vinicius, como a un estadio hacer insultos racistas».

Gestos de Vinicius

«Los jóvenes tienen que mejorar, pero aquí hay que tener en cuenta que cuando te insulta un estadio es complicado ser frío. El club y los compañeros lo apoyan en todo».