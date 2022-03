Ancelotti: «Si Kroos está al 95% no jugará»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y PSG en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan remontar el gol recibido en el Parque de los Príncipes para tratar de estar en cuartos de final de la Champions.

Claves del partido

«Hay muchas cosas en este tipo de partidos. Lo importante es el aspecto mental, la ilusión que tenemos. Podemos disfrutar del apoyo de la afición y con una fuerte motivación… el aspecto mental es muy importante. Veo al equipo bien, motivado y tranquilo. Vamos a sacar lo mejor mañana».

Kroos

«El jugador que no está al cien por cien no puede jugar este tipo de partidos. Si pienso que va a estar al 95% no juega».

Mbappé imparable

«El plan que tenemos no es solo para Mbappé. Para Neymar, Messi… todos los buenos jugadores que tiene. El plan es ser un bloque con y sin balón. Meter intensidad y hacer un partido completo. Tenemos que hacer un partido inteligente y no volvernos locos. Tenemos que ganar y no hacer una goleada. Puede ser que te adelantes pronto o en el último minuto».

¿Jugará Mbappé?

«No sé. He sido futbolista y espero siempre que los jugadores no tengan lesiones. Lo que le ha pasado a Mbappé le da la posibilidad de jugar y vamos a preparar el partido pensando que va a jugar».

Aplausos a Mbappé

«Yo creo que la historia del Bernabéu dice que los buenos jugadores siempre han sido recibidos con aplausos. Claro que lo entendería. Al aficionado del Bernabéu le gustan los grandes jugadores y le gusta ver al Real Madrid ganar y jugar bien».

Temor al PSG

«Habitualmente no pienso en lo que tenemos, si no en lo que tenemos hacer para sacar lo mejor de nosotros. Sacar bien el balón, presionar bien arriba. En la previa de un partido pienso en lo que tenemos que hacer».

¿Quién tiene más que perder?

«Cuando perdemos perdemos todos. Tenemos el objetivo de seguir en una competición muy importante y tenemos que perder lo mismo: salir de una competición que es muy importante y nada más. La temporada sigue y ojalá sea con la Champions. Yo estoy convencido que será así y creo que el PSG pensará lo mismo».

Dudar de su trabajo

«Cada uno tiene su opinión sobre la temporada que estamos haciendo. Ha sido una temporada de peros…. ganamos, pero tenemos poca posesión, ganamos pero no marca Karim. Cada uno tiene su opinión. La temporada ha sido buena y la podemos mejorar hasta hace dos meses».

Errores en el Parque de los Príncipes

«No fuimos capaz de jugar como lo habíamos planteado. Sufrimos más la presión arriba del PSG y no fuimos capaces de desde la salida encontrar buena oportunidad para atacar. Esto es lo que pasó. El bloque bajo ha salido bien porque sólo encajamos gol en el último minuto. Con el balón es importante hacerlo mejor».

El mejor Real Madrid

«Estamos convencidos de que el mejor Madrid puede competir con el mejor PSG. Hemos visto el mejor PSG en la ida y vamos a ver al mejor Madrid en la vuelta».

Benzema

«Hemos vuelto a mejor Karim después de su lesión».

Camavinga

«Nos ha demostrado su alta calidad física y técnica. Está en un momento muy bueno y tengo mucha confianza en él, ya juegue desde el principio o durante el partido».