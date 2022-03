Ancelotti tiene un plan.

“El plan no va a cambiar”. Carlo Ancelotti tiene claro cual es el esquema a seguir para buscar la remontada contra el PSG el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos necesitan dar la vuelta al 1-0 recibido en el Parque de los Príncipes y son plenamente conscientes de que no pueden repetir la actuación de la ida. El Real Madrid no fue capaz de hacer daño al conjunto galo, finalizando los 90 minutos sin tirar a puerta. De hecho, nadie por Valdebebas oculta que lo mejor fue el resultado, ya que permite a los madridistas estar a un solo gol de forzar la prórroga.

Ancelotti ha tenido en todo este tiempo dos semanas libres de partidos entre semana para poder terminar de poner a punto físicamente al equipo y trabajar aspectos tácticos que serán vitales ante el PSG. En el plano físico los jugadores están a tope. La enfermería madridista sólo tiene como integrante a Toni Kroos, que sufre una microrrotura en el isquio de la pierna izquierda. Aunque el alemán no está descartado para el partido de vuelta, sí es cierto que lo tiene complicado. Tácticamente el equipo también ha dado un cambio importante: el italiano ha insistido a sus jugadores en que tienen que dejar de sostener su juego en el bloque bajo que tan buen resultado les ha dado en otros de la temporada, para comenzar a ser más agresivos.

Por lo tanto, ante el PSG se espera ver a un Real Madrid que ejerza una presión más arriba. Los blancos tratarán de ir a buscar desde el primer minuto a los franceses, con el objetivo de asfixiarles en la salida del balón. Justo lo que los de Pochettino hicieron en París. Para ello, la presencia de Fede Valverde y Eduardo Camavinga, calidad y energía a partes iguales, se antoja fundamental.

Por otro lado, el Real Madrid quiere ser mucho más directo en sus ataques. Ancelotti probó con Rodrygo ante la Real Sociedad, que es más vertical que Marco Asensio. Quién será el titular es una de las grandes dudas de la alineación. Por último, Carletto está insistiendo a sus jugadores que prueben con disparos lejanos, algo que esta temporada está dando muy buen resultado a los madridistas. Ante la Real Sociedad remontaron con dos zapatazos de Camavinga y Modric desde fuera del área.