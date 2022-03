Eduardo Camavinga tuvo la oportunidad ante la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu y el francés no dudó en aprovecharla. El galo hizo, simplemente, un partido espectacular como interior. La posición donde se siente libre y, como dice Ancelotti, donde puede mostrar su calidad y su energía. En esa zona del campo es un jugador diferencial capaz de devorar cualquier medular rival. Todos le miraban y él respondió con un gran partido al que puso la guinda con un golazo desde 30 metros para igualar un encuentro que se había complicado tras el penalti que había transformado Oyarzabal y que servía para adelantar a los vascos. Sin Kroos, lesionado, y sin Valverde, que está superando una gripe, el italiano le dio la confianza y dejó claro que el miércoles, cuando los blancos tengan que jugarse su pase a cuartos de final de la Champions contra el PSG, puede ser muy importante.

Tras el encuentro, Carlo Ancelotti fue preguntado por el partido de Camavinga y el italiano no dudó en elogiarlo. “Es una opción para el duelo contra el PSG. Hay que ver los próximos días cómo están Kroos y Valverde. Luego, se verá quienes serán los elegidos, pero el plan no cambia. Es un jugador con calidad. No importa si le quito al final de un tiempo, él sabe su importancia. Al lado de Casemiro se encuentra mejor que en su posición. Su fútbol es de calidad y energía”.

Durante esta temporada, su primera en el Real Madrid, Camavinga está viviendo en una especie de montaña rusa. Empezó el curso jugando y rindiendo. Debutó en el Bernabéu con gol ante el Celta. Después, vivió su peor tarde en Cornellá, obligando a Ancelotti a quitarle al descanso, algo que también sucedió frente a Osasuna y Granada. Un máster que a sus 19 años está asimilando y utilizando para seguir creciendo. La comunicación con el técnico es fluida y ambos se entienden a la perfección.

Camavinga ha dejado claro en todos estos meses que es feliz cuando juega como interior y se pierde haciendo de Casemiro. Ahora, con el PSG esperando en el horizonte y Kroos lesionado, tiene muchas opciones de ser titular, pero lo que parece una temeridad que no llevará a cabo el técnico madridista es ver en la figura del galo el recambio del brasileño, que también se lo perderá por sanción.

Las posibilidades de Kroos

La dolencia de Kroos es menos grave de lo que podía parecer en un primer momento. Del “casi descartado” para el duelo ante el PSG que trasladaban el jueves desde el vestuario madridista se ha pasado al “tiene un 10% de opciones” de recuperarse para dicho encuentro. Obviamente, algo es algo, pero no parece suficiente. Incluso Ancelotti se ha mostrado optimista con la posibilidad de que el alemán se termine recuperando, aunque la realidad es que este tipo de lesiones, por muy leves que sean, tienen unos plazos que se deben de cumplir. Y cuando intentas atajar en la recuperación, el resultado suele ser una recaída.

Por lo tanto, si todo va perfecto lo normal es que se siente en el banquillo, pero parece complicado que pueda ser titular. Si finalmente esto sucede, Camavinga tendrá la oportunidad de seguir demostrando que la camiseta blanca de Real Madrid le queda como un guante ante un PSG al que ya amargó una noche con tan sólo 16 años cuando jugaba en el Rennes.