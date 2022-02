Ancelotti no aprende la lección

Carlo Ancelotti volvió a tropezar con la misma piedra en París. El italiano no aprendió la lección de Bilbao y repitió los mismos errores que los blancos ya sufrieron en San Mamés. La superioridad del PSG fue manifiesta y si no llega a ser por la resistencia defensiva de un equipo que en este apartado sí es de nivel mundial y por las intervenciones de un Thibaut Courtois que paró un penalti a Messi y sólo se vio superado en el minuto 94 por Kylian Mbappé, el mejor jugador del mundo, es posible que la vuelta fuese un puro trámite. Incapaz de sacar el balón desde atrás, algo en lo que se empecinó durante todo el partido dando la sensación de que no había otro plan, los parisinos se comieron al Madrid.

El Real Madrid jugó como un equipo pequeño en el Parque de los Príncipes. El planteamiento elegido por Carlo Ancelotti llevó a los blancos a ofrecer una versión poco valiente ante el PSG. Después de quedar claro que Pochettino había desactivado el único plan que tenían, el 13 veces campeón de Europa tiró de supervivencia para conseguir que la eliminatoria no se quedase decidida en el encuentro de ida. De hecho, lo único positivo que puede rescatar el entrenador italiano de París es el resultado y que el 9 de marzo, en el Santiago Bernabéu, todavía tienen opciones de pasar a los cuartos de final. Eso sí, la versión tendrá que se muy diferente.

El partido del Real Madrid no sentó bien en las altas instancias del club. Como contó OKDIARIO, la cúpula madridista llevaba tiempo expectante con las decisiones de Carlo Ancelotti. Sentó muy mal como se perdió en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic, no ha gustado como el equipo se ha dejado puntos contra rivales de la zona baja de la clasificación en la Liga que no están permitiendo a los blancos tener una ventaja mayor en la clasificación.

Las altas instancias madridistas no van a tomar ningún tipo de decisión prematura sobre el futuro de Ancelotti. Salvo debacle insostenible, el italiano va a terminar la temporada como dueño del banquillo madridista. Otra cosa es que estas actuaciones estén ya afectando de cara al futuro. De hecho, sólo la conquista del título de Liga puede no ser suficiente para Carletto.

El optimismo de Ancelotti

El Real Madrid se llevó lo que se conoce en el mundo del fútbol como un meneo de París. Los números son palmarios. El PSG tiró 14 tiros fuera y ocho a puerta, mientras que los blancos no probaron al portero rival y sólo efectuaron tres lanzamientos fuera de los tres palos. Pero la mejor noticia es, sin duda alguna, que el rey de Europa está vivo. Y esto ya es mucho decir.

Ancelotti mostró optimismo en rueda de prensa y tiene motivos para tenerlo, aunque debe cambiar muchas cosas. Es complicado que el PSG vuelva a jugar un partido tan brillante y parece imposible que el Real Madrid firme un encuentro tan malo. Esto, sumado a la mística de las grandes noches europeas que se crea en el Bernabéu y a la obligación del italiano, esta vez sí, de realizar un planteamiento de equipo grande, permiten al técnico soñar con la machada. Por el bien de su futuro va a necesitar que su equipo, como mínimo, de la cara.