Ancelotti manda un aviso

Carlo Ancelotti hizo público tras la victoria del Real Madrid frente al Shakhtar Donetsk una preocupación que lleva arrastrando desde hace varias semanas. “Bajamos un poco la intensidad y di un toque de atención en el descanso, porque el partido no estaba acabado. Suele pasar. Parece un encuentro fácil y de repente se vuelve peligroso”, explicó el italiano en la rueda de prensa posterior al choque ante los ucranianos. Y es que, el campeón de Europa terminó sufriendo en un duelo en el que mostraron una gran superioridad en la primera mitad, pero donde una vez más los despistes defensivos, unidos a la falta de acierto de cara al arco rival, ajustaron un marcador que obligó al equipo a estar en tensión hasta que el árbitro señaló el final del encuentro.

A Ancelotti y su cuerpo técnico no le preocupa la falta de eficacia en el área rival. El Real Madrid realizó 36 disparos, 14 de ellos entre los tres palos, y sólo fue capaz de hacer dos goles. La falta de puntería, de suerte y las grandes intervenciones de Anatolii Trubin, portero del Shakhtar Donetsk, evitaron una goleada mayor. El propio Kroos aseguró tras el duelo que el partido “era de 7-1”. Esto inquietó lo justo al italiano, que está convencido de la falta de acierto fue algo puntual. Lo que realmente le preocupa es la fragilidad defensiva que tiene el equipo.

El Real Madrid sólo ha sido capaz de dejar su portería a cero en tres ocasiones en lo que va de temporada. Ha recibido gol en los siete partidos de Liga que se han diputado y en uno de los tres que se han jugado en la fase de grupos de la Champions. Ni Courtois ni Lunin, que está siendo el portero madridista mientras el belga se recupera de la dolencia que sufre en el nervio ciático, han sido capaces de echar el candado a la portería blanca. Y lo que más enfada a Ancelotti es que en la mayoría de los goles los porteros son los menos culpables.

Quitando el gol de Canales en el duelo ante el Betis y el de Mario Hermoso en el derbi frente al Atlético de Madrid, donde Courtois pudo hacer algo más, en el resto de tantos los porteros poca culpa han tenido. Los despistes defensivos y la fragilidad mostrada han dejado vendidos en más de una ocasión a los arqueros madridista.

La importancia de la defensa

En la previa del duelo contra el Getafe, Ancelotti volvió a dejar claro que «a veces tienen que defender mejor». «Ese aspecto es muy importante en este equipo y ha sido la llave del éxito y donde tenemos que estar más focalizados. Por eso el compromiso de todos va a ser importante. Es verdad que no siempre hemos estado compactos y hemos perdido duelos. No es una relajación, son cosas que pasan», añadió.

Ancelotti está percibiendo que con muy poco los rivales generan peligro y eso es por culpa de unos defensas que no están en su mejor momento. Militao, Alaba y Rüdiger han cometido a lo largo de la temporada errores que han costado goles. No obstante, todo el equipo tiene que estar más concentrado en una faceta que es fundamental si quieren terminar la temporada celebrando. El italiano sabe que no se pueden permitir el lujo de encajar una diana por encuentro y por eso ya ha dado el primer toque de atención al vestuario.