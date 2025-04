Ancelotti y su futuro: «Puedo seguir, puedo parar, pero es un tema de las próximas semanas»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras perder la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en el estadio de La Cartuja. Un gol de Koundé a un minuto del final de la prórroga acabó con las ilusiones de un Real Madrid que llegó a remontar el encuentro en la segunda mitad gracias a los goles de Mbappé, de falta directa, y de Tchouaméni.

Ancelotti comenzó analizando la final: «Ha sido un buen partido. Hemos competido bien. Estaba bajo control, pero nos buscaron en un balón a la espalda y se complicó. Estuvimos muy cerca. Hay que seguir peleando, luchando y no hay nada que reprochar al equipo. Hemos competido muy bien. Si hubiésemos ganado no era un escándalo, ya que en la segunda mitad estuvimos más cerca que el rival».

«No tenía 90 minutos y por eso le metí en la segunda mitad, cuando el ritmo bajó. Ha estado muy bien, marcó el empate», comentó sobre la decisión de que Mbappé fuera suplente. Sobre si es una derrota digna, explicó lo siguiente: «Estoy dolido por no poder levantar la Copa, pero nada que reprochar porque el partido que teníamos que hacer lo hemos hecho».

Sobre como afecta esto a su futuro, comentó lo siguiente: «Puedo seguir, puedo parar, pero será un tema de las próximas semanas, no de hoy». «No sé qué ha pasado», comentó sobre lo que pasó al final del encuentro. «Rüdiger ha hecho un partido fantástico, aguantó lo que pudo, pero estaba muy cansado al final. No estaba lesionado, estaba muy cansado y no podía correr más», finalizó analizando la actuación del alemán.