Ancelotti y su futuro: «Me juego la final de Copa, no la vida»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa del Rey que enfrentará a Real Madrid y Osasuna en el estadio de La Cartuja. Los blancos buscan ante el conjunto navarro su título número 20. Para el italiano es muy importante lograr el trofeo, ya que su continuidad depende, en parte, de ello.

La final

«Jugar una final da siempre mucha ilusión. Después de una final siempre pienso que puede ser la última. Lo pensaba en 2003 y lo pienso hoy. Por eso hay que disfrutarlo. Lo preparamos con ganas e ilusión. Hemos llegado aquí con mucho mérito. Hay que disfrutar esta previa y sacar lo mejor mañana para ganar».

Sin pensar en el City

«Mañana salimos sin pensar lo que pasa el día después. Los jugadores piensan lo mismo y están muy motivados. Preparar este tiempo de partidos con esta plantilla es bastante sencillo».

Modric

«Es una duda que tenemos. Ayer se entrenó muy bien. Junto con él evaluaremos qué hacemos. Las sensaciones de ayer fueron muy buenas y lo veremos tras el entrenamiento. Sólo jugará si está al cien por cien».

¿Qué se juega?

«Me juego la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Champions. No me juego mi vida. Sería mejor preparar el duelo contra el City con una Copa. Mi futuro está muy claro. Mi contrato caduca el 30 de junio de 2024, no mañana».

Rojas en España

«En mi opinión son demasiadas. Muchas rojas son equivocadas. No pensamos en lo que puede pasar mañana. Va a ser un partido muy competido. Hay que hacer un partido correcto de fair play evitando protestas. Que salga un partido perfecto en todos los lados».

Continuidad

«Tengo un cariño con el presidente y con José Ángel. Esto es suficiente».

La defensa

«A veces no están de acuerdo, pero con la defensa todos estamos de acuerdo, incluidos los defensas. Va a cambiar esto porque son partidos especiales».

Euforia

«El aspecto mental es muy importante. Tres días de descanso son suficientes. Intentaremos dormir las horas justas para descansar mejor. No hay necesidad de empujar a los jugadores para estar concentrados. La motivación llega sin problemas».

Alaba

«Es un tema que hemos evaluado esta semana. Está muy bien. Pensamos que mañana no arriesgará, pero en el fútbol no estamos seguros de que no se lesionará. Mañana va a empezar el partido».

Celebración

«Cuando ganas hay que celebrar, pero hay maneras de hacerlo. Habitualmente celebramos, pero nos gustaría hacerlo y con nuestra afición. Vamos a celebrar si ganamos».

Saber a poco

«Estamos centrados en el partido de mañana, que puede cerrar un círculo muy bonito».

Nivel físico

«Se puede hacer, teniendo en cuenta la exigencia física del partido de mañana».

Elegir un once

«Siempre es complicado y más para una final. Hemos llegado por el compromiso de muchos».

Tipo de final

«Espero una final igualada y competida contra un rival fuerte. Pensamos que el partido va a ser difícil y complicado».