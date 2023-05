Ancelotti explica el motivo de la suplencia de Rüdiger contra el City

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación antes de la vuelta de las semifinales de la Champions League. En unos minutos el Real Madrid se volverá a medir al Manchester City, esta vez en su estadio, y evidentemente fue preguntado por el once que sacará esta noche en Inglaterra.

La principal decisión que debía tomar estaba entre repetir con Rüdiger para frenar a Haaland o, por el contrario, volver a introducir a Militao en el once. Sobre esa cuestión dijo lo siguiente: «La verdad que es una decisión arriesgada. Rüdiger es un gran jugador pero Militao es un gran defensa. Rüdiger cumplió en el partido de la ida y Militao puede cumplir hoy».

«La regla es que tenemos que jugar con once, teniendo en cuenta que el partido será largo y el banquillo puede aportar algo importante. Está lleno de grandes jugadores y es un partido no sólo para once, para más. Estamos hablando de un gran jugador como es Rüdiger pero también un gran defensa como es Militao, a veces elegir un jugador son pequeños detalles. Rüdiger cumplió en la ida y Militao puede hacerlo hoy. Últimos entrenamientos, ver cómo están los jugadores… Si ganamos acierto y si no ganamos a la calle», afirmó el técnico italiano.