Ancelotti desvela quién será el portero: «Kepa será titular»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Unión Berlín y Real Madrid en el estadio Olímpico. Los blancos buscan cerrar la fase de grupos de la Champions League con pleno de triunfos por tercera vez en su historia. Los madridistas ya están clasificados para octavos de final y como primeros de grupo.

«El objetivo está conseguido. Queremos acabar bien mostrando una buena imagen. Es una competición especial y tenemos que respetarla. Queremos jugar un buen partido y ganarlo», comentó.

Sobre los cambios, explicó lo siguiente: «Mi idea es elegir el mejor once. Los jugadores no están cansados y no tienen problemas. Si hay jugadores que no han recuperado descansarán, pero la idea no es hacer una rotación por hacerla, sólo si hay riesgo». Sobre el favoritismo, aseguró que el Real Madrid siempre es un «candidato».

«Ha cambiado el sistema. En el fútbol no hay secretos. Va a ser un partido entretenido e igualado», comentó sobre el duelo que enfrentará a los blancos con los alemanes.

Ancelotti, que aseguró que Kepa será el portero, explicó que «siempre es injusto que se quede alguien en el banquillo. Lunin lo ha hecho bien y estamos muy contentos de tener un portero de confianza. Kepa no necesitaba mostrar eso porque tiene una carrera en la que ha enseñado muchas cosas». «Puede ser», aseguró al ser preguntado si Nico Paz puede ser titular.

«Yo no soy una leyenda. Yo soy sólo un entrenador. Las leyendas son los jugadores que han hecho una carrera fantástica aquí y que se tienen que retirar aquí», comentó.

Sobre Kroos, dijo que lo ve «bien». «Hay jugadores que eligen lo que quieren hacer. El club tiene un respeto por estos jugadores, que se han ganado elegir qué hacer en el futuro», añadió.

Sobre el Barcelona-Girona, aseguró que «fue un partido muy entretenido donde los dos equipos jugaron cara a cara». «Fue mejor el Girona, que tuvo más acierto. Me gustó el partido, ha sido entretenido y me sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel con tanto carácter», añadió.

Ancelotti también habló de Brahim: «El tiempo pasado en Milán le ha venido muy bien. Ha vuelto en una condición táctica óptima. Esto es raro verlo en un delantero con la calidad que tiene él».

Para finalizar, comentó que «Kaká llegaba al área con balón y Bellingham sin balón». «No siempre jugamos con un delantero fijo, lo que le permite llegar en el centro del área con más espacio para rematar. En general, es eso», concluyó.