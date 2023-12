Lucas Vázquez: «El Real Madrid es mi sueño y claro que renovaría»

Lucas Vázquez fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro de Champions que medirá a los madridistas contra el Unión Berlín en la capital alemana. Los blancos buscan tres puntos que les permita acceder a octavos, para donde están clasificados como primeros de grupo, con pleno de triunfos.

El lateral derecho, que será titular, comenzó analizando el encuentro: «El equipo está en muy buena dinámica. Nuestro objetivo es conseguir el pleno de victorias en la fase de grupos y para ello queremos hacer un gran partido».

También habló de Bellíngham: ·»¡Vaya jugador! Todos estamos encantados con él. Es un tío que trabaja como el que más, que disfruta en el Real Madrid y ojalá que siga de esta manera ayudando al equipo en todo». «Es pronto para decir eso, pero su inicio está siendo impresionante y le ayudaremos para que siga en esta línea durante muchos años. Ojalá se pueda acercar a Benzema y Cristiano», continuó.

Lucas también habló de la profundidad de la plantilla: «Esta temporada, con todas las bajas que estamos teniendo, el equipo ha seguido igual. Eso habla muy bien de cada jugador. Todos estamos muy bien, en muy buena sintonía, y eso hace que rendimiento sea mejor».

Además, el gallego fue claro sobre su futuro: «Siempre lo he dicho. El Real Madrid es mi sueño y renovaría tres años más». Eso sí, no quiso definir su papel en el conjunto blanco: «Yo siempre intento hacer lo mejor posible todo. Intento rendir al máximo y la definición de mi papel se lo dejo a Ancelotti y a vosotros».

«Hay momentos mejores y peores. Cuando no tienes minutos lo pasas mal, pero es en esos momentos cuando hay que estar concentrado. La confianza es fundamental y eso no me falta. Estoy en el Real Madrid, donde siempre he querido estar y doy el máximo por mi club y por todos», continuó.

Sobre la motivación para este duelo, fue claro: «No hay nada más bonito que un partido de Champions con el Real Madrid. Hay que defender este escudo en una competición que nos ha dado tanto».

Lucas también habló de si el equipo puede aspirar a todo: «Es lo que tenemos en la cabeza. No tener un ‘9’ hace que todos sumemos más. Todos estamos haciendo bastantes goles y si seguimos así somos candidatos a todo».

Al ser comparados con el City, fue contundente: «El papel de favoritos o no, nos da igual. Competimos hasta el final y queremos ganar mañana sin fijarnos en los demás ni creernos mejores o peores que nadie».

Por último, habló de la Liga: «No nos queremos fijar en lo que hacen los demás. Si seguimos así hasta el final vamos a pelear por el título al final del curso».