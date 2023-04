Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrenta a Cádiz y Real Madrid en la jornada 29 de Liga. Los blancos, que sólo se juegan ser segundos en el campeonato doméstico, buscarán evitar lesiones y desgaste pensando en el duelo contra el Chelsea de Champions.

Momento del equipo

«Es un partido difícil porque el Cádiz está en una buena dinámica. Llega tras un partido de Champions, pero tenemos las ganas de hacer un buen encuentro».

Haaland y Vinicius

«Son dos fantásticos jugadores y cada uno se aprovecha de lo que tiene. Yo a Vinicius y Guardiola a Haaland. Cada uno tiene lo suyo».

La vuelta en Londres

«No se sabe. Madrid y City tenemos que jugar otro partido, aunque tenemos ventaja. Hay que seguir compitiendo para otros 90 minutos».

Decisiones

«No tengo nada que decir. El club cada día me muestra mucho cariño. No hay nada que añadir a lo que yo ya conozco. Me encuentro muy a gusto».

Vinicius y Kroos

«Vinicius ha terminado el partido contra el Chelsea con una sobrecarga en el aductor, como Kroos. No es precaución, es que era un riesgo demasiado grande. Mañana meteremos un equipo competitivo. Creo que los dos estarán para el Chelsea».

Motivar a la plantilla

«Hay que preparar la estrategia del partido. Tenemos una competición que debemos respetar y donde tenemos desventaja. Si no se puede llegar primero hay que ser segundos y pelear hasta el final. Es una camiseta que exige este tipo de actitud».

Una nota

«Hay que esperar para ver que es lo que pasa. Hemos tenido éxito en unas competiciones y menos en otra. Hay que esperar al final. Puede ser una temporada exitosa, si todo sale bien, o no».

Críticas

«La crítica es normal. Hay que escuchar lo que piensa la gente, la afición y el club. Desde ese punto hay críticas que se pueden entender y otras que no. Pero las que se pueden entender te ayudan en tu conocimiento y tu trabajo. Una crítica negativa te puede dar una idea para mejorar tu trabajo».

Favoritos para la Champions

«No me molesta. El fútbol inglés tiene equipo que compiten muy bien. No me sorprende que el City sea favorito. Puedo pensar que hay un poco de diferencia, pero Europa está mostrando lo contrario. España e Italia están compitiendo con Inglaterra. Es más competido de lo que dicen la mayoría, sobre todo los ingleses, que piensan que tienen la liga más espectacular. Cuando vienen a Europa compiten contra equipos que tienen menos dinero, pero, de momento, compiten».

Camavinga

«Lo importante para él en este periodo es seguir progresando. Este momento, donde juega de pivote y lateral, le sirve para aprender y mejorar. Tiene la suerte de tener características físicas que le puedes poner donde quieras, no cambia mucho. Será un gran pivote, pero tiene que aprovechar que cuando juega de lateral puede adquirir conceptos defensivos».

Hazard

«Desde el principio no lo sé, pero está bien y puede tener opciones de jugar».

Alaba

«La pareja de centrales, sea la que sea, nos da mucha confianza. Cuando tienes un juego más alto, los centrales tienen que trabajar más. Lo están haciendo muy bien».

Benzema

«No estamos pensando en el Pichichi, sólo que está bien. La gestión de los minutos es cuando le vemos un poco cansado. Es de los que mejor ha recuperado tras el esfuerzo del miércoles. Cuando esté cansado descansará».

Orgulloso

«Me siento orgulloso de todo. Ha sido una vuelta exitosa y ojalá pueda seguir. Estoy muy contento de venir aquí a Valdebebas».

Florentino Pérez

«El presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Creo que quiere que siga. Creo que estaremos aquí la próxima temporada y respetaremos el contrato».