El Madrid pide a Ancelotti que haya menos días libres

La cúpula del Real Madrid no está para nada satisfecha con algunas decisiones de Carlo Ancelotti en lo referente al trabajo del equipo. Desde las altas instancias consideran que se trabaja menos de lo que se debería y que hay excesivos días libres para los jugadores blancos.

«Hay cierta preocupación en el club porque se entiende que se trabaja menos de lo que se debería últimamente y se están dando más días libres de los debidos», dijo Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones.

El director de OKDIARIO percutió en que «existe esta preocupación en la entidad a pesar de la espléndida de la pasada temporada». Además dio más detalles sobre el caso: «Creen que se podría trabajar un poco más. En algún sitio del Real Madrid no ha gustado mucho lo de los días libres».

Por otro lado Eduardo Inda también quiso dar su opinión acerca del técnico italiano del Real Madrid. «Soy partidario de Ancelotti porque ha estado dos veces y ha ganado dos Champions», confesó el director de OKDIARIO antes de pasar a dar más información, aunque esta vez acerca del futuro de Carletto.

«Si Ancelotti no gana nada no seguirá, es una obviedad», comenzó explicado Eduardo Inda ante la atenta mirada de todos los tertulianos del programa que se emite en Mega. «Si gana la Copa del Rey solamente me atrevería a vaticinar que tampoco seguiría», concluyó el director de OKDIARIO sobre el tema del futuro del entrenador italiano, al que pretende la selección de Brasil.