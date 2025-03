Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la ida de los octavos de final de la Champions, donde el Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid gracias a los goles de Rodrygo y Brahim. El tanto rojiblanco lo hizo Julián Álvarez. El próximo miércoles se decidirá la eliminatoria en el Metropolitano.

Ancelotti comenzó analizando el partido: «Rodrygo y Brahim han marcado diferencias. La idea no era la de meter mucha presión, eso se puede hacer cuando el equipo está ordena. Ellos también controlaron, como nosotros, pero no crearon muchas oportunidades».

«Esto es un partido igualado. El Atlético de Madrid es un equipo de máximo nivel en Europa. Hemos tomado una pequeña confianza que nos da confianza para el encuentro de vuelta», añadió.

También habló del partido de Vinicius y Mbappé: «Jugar contra el Atlético no es sencillo. No han mostrado la calidad que tienen, pero tienen la vuelta para hacerlo». Sobre Brahim, comentó lo siguiente: «No es cierto que vuelva al banquillo. No es un titular indiscutible, pero es muy importante. Aprovecha todos los minutos que le doy. Es muy importante y va a jugar cuando yo le ponga».

Sobre el trabajo defensivo de Vinicius y Mbappé, lo valoró: «Cuando están en buena posición nos permiten a los dos medios ayudar más a la defensa». Ancelotti también habló de Valverde: «Ha hecho un esfuerzo tremendo, estaba muy cansado. No me quedan palabras para él. Ha aportado muchísimo al equipo».

«No es tan sencillo. El año pasado teníamos un gran lanzador como Kroos y un gran rematador como Joselu. Estamos trabajando para buscar soluciones», explicó sobre el juego aéreo y lo que le cuesta al Real Madrid generar peligro en esas acciones.

«Puede pasar. Un poco de cansancio en los últimos minutos. Nos daba más tranquilidad. No cambia mucho. Estamos satisfechos con esta pequeña ventaja teniendo en cuenta el partido de vuelta, que será muy complicado», finalizó el italiano hablando del fallo de Mbappé y Vinicius.