Brahim es pura magia

Brahim Díaz es mucho más que un actor secundario de lujo en esta plantilla del Real Madrid. Realmente, sería protagonista, de papeles buenos e importantes, en casi cualquier equipo del mundo, pero en el club blanco se limita a ser uno de esos 13 titulares a los que siempre hace referencia su entorno cuando hablan del internacional marroquí. Frente al Atlético de Madrid tenía la papeleta de hacer de Bellingham, sancionado, y lo hizo a las mil maravillas hasta el punto de marcar diferencias.

La primera mitad de Brahim en el derbi europeo fue más que notable. Estuvo en casi todas las jugadas de ataque del equipo blanco, combinando y generando peligro sobre la portería rojiblanca. Era capaz de sacar el balón con calidad y acierto y, sobre todo, no negoció el más mínimo esfuerzo. Brahim fue a todas, era el primero en la presión, recordando al Di María de aquel 2014 que encontró Ancelotti para ganar la Décima.

En la segunda, puso la guinda a su exhibición con un golazo simplemente brillante. Bailó dentro del área para terminar batiendo a Oblack con un balón al palo largo que devolvía la ventaja al Real Madrid en la eliminatoria. Pudo hacer más, pero también era suficiente.

General Tchouaméni

Partidazo del francés en el centro del campo, donde fue el jefe en todo momento. Dio equilibrio, ayudó a la defensa y demostró que cuando está entonado es un futbolista muy válido para el Real Madrid. De los mejores partidos de Tchouaméni desde que es futbolista del equipo blanco.

Un Camavinga perdido

No estuvo bien el francés en el centro del campo, en alguna fase del encuentro perdido y con serias dificultades para perfilarse a la hora de sacar el balón. Es cierto que no perdió balones ni la posición, pero tampoco estuvo fino en la creación. No fue capaz de evitar el gol de Julián Álvarez. Ancelotti le sustituyó pasada la hora de partido por Modric.

Las noches de Rodrygo

Rodrygo es especialista en aparecer cuando los focos más brillas. Cuando las luces señalan a los elegidos. El brasileño disfruta como pocos en la Champions, la competición donde ha sido capaz de hacer cosas inexplicables desde que aterrizó en el Real Madrid. Frente al Atlético, tardó cuatro minutos en marcar la diferencias.

Rodrygo aprovechó un gran pase de Valverde, condujo como tanto le gusta la pelota mientras se escoraba dentro del área y sacaba a pasear su zurda para ejecutar un disparo que hacía imposible cualquier estirada de Oblak. Luego llegó la réplica de Julián Álvarez y devolvió las tablas al marcador, pero su sello ya estaba puesto en este derbi.

Mbappé, desaparecido

No está bien Mbappé y se nota. Le falta alegría, atrevimiento y peligro. Contra el Atlético hizo un partido tremendamente flojo donde sólo se puede destacar un tiro lejano que Oblack atajó sin mayores problemas. La muela ya no está, pero Kylian tampoco.

La fortaleza de Valverde

Valverde se lesionó hace tres semanas contra Osasuna, forzó para jugar frente al Manchester City, previa infiltración, se lesionó más y no pudo volver a jugar hasta este derbi, donde forzó para ser el lateral derecho del Real Madrid. Pero no tardó en demostrar que no se iba a reservar lo más mínimo. Más bien todo lo contrario.

De sus botas nació el pase a Rodrygo que acabó en el primer gol del Real Madrid. Un pase de tiralíneas simplemente espectacular. Luego, hizo varias acciones de una enorme calidad defensiva para evitar varios sustos del Atlético de Madrid.

