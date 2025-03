Brahim: «Ahora le preguntaré a Ancelotti si me iba a cambiar antes del gol»

Brahim Díaz atendió a los medios tras el partido. El futbolista del Real Madrid fue una de las novedades del once de Carlo Ancelotti, sustituyendo al sancionado Jude Bellingham. Como es habitual en él, rindió a las mil maravillas y anotó el gol de la victoria del conjunto madridista. El tanto llegó justo cuando parecía que el técnico le iba a sacar del terreno de juego para dar entrada a Luka Modric.

Tras la diana de Brahim, Ancelotti dio marcha atrás al cambio y aplazó la salida del croata. Sobre esto, el internacional marroquí aseguró no saber nada: «No lo he visto. Estaba pendiente del partido. Ahora le preguntaré al mister a ver si es verdad que me iba a cambiar», dijo entre risas. Luego destacó su compromiso por este club y esta camiseta: «Yo estoy siempre para darlo todo por este equipo».

Respecto al esfuerzo para llevarse el triunfo, Brahim Díaz resaltó lo bonito que es jugar en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid: «Jugar en el Santiago Bernabéu es algo único. Cuando vistes esta camiseta hay que darlo todo. El gol es bueno, pero todavía no está terminado. Queda la vuelta».

El choque estuvo muy igualado. Los blancos dispararon más veces a puerta, pero en el momento del gol de Brahim Díaz daba la sensación de que era el Atlético el que estaba mejore. El centrocampista reconoció que tras el empate se vinieron un poco abajo, pero «siempre hemos tenido equilibrio. Nos empataron y nos vinimos abajo. La segunda parte empezamos bien. En cualquier momento te la podemos liar. Una vez más lo hemos demostrado. Esto es el Real Madrid, el mejor club del mundo. Otra noche mágica del Bernabéu».

Respecto a si la eliminatoria sigue abierta de cara a la vuelta, el 21 fue muy claro al respecto: «Todo sigue abierto. Es bueno que hemos ganado en casa. Es un partido difícil contra un gran rival. Queda la vuelta y hay quedarlo todo. Esto es la Champions y un error te puede salir caro». El 2-1 es un resultado bueno, pero corto teniendo en cuenta como fue el encuentro. El Real Madrid tuvo el 3-1 en los compases finales, pero Mbappé no logró conectar un buen pase y Llorente se anticipó a Vinicius para evitar el gol.