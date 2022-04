Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa de la ida de las semifinales de la Champions, que medirán en el Etihad Stadium a Manchester City y Real Madrid. Tras eliminar al PSG, uno de los grandes favoritos, y al Chelsea, vigente campeón, el objetivo de los blancos es dar un paso más superando al conjunto de Pep Guardiola. El italiano confirmó que Casemiro tiene complicado estar.

Experiencia

“Hay que jugarlo bien. Ha cambiado la regla, por lo que será una eliminatoria más abierta. En este tipo de partidos hay parte de felicidad, porque estamos muy cerca de la final, pero también preocupación por jugar contra un equipo fuerte. Estamos acostumbrados porque hemos tenido rivales muy duros”.

Tocados

“De lo que vimos ayer en el entrenamiento Mendy está bien, tenemos alguna duda sobre Alaba y más dudas con Casemiro. Tenemos más confianza con Alaba. Casemiro lo está intentado y está cerca, pero si no puede jugar mañana lo hará el próximo partido”.

Tranquilidad con la Liga

“No estamos pensando en lo que puede pasar el sábado. Tenemos la Liga más cerca y la podemos ganar en nuestro estadio el sábado. Lo vamos a intentar por todos. Llegamos a este partido muy felices, muy contentos y con mucha ilusión. El ambiente es muy bueno porque estos son los partidos que estos jugadores quiere disputar. Para mí es muy sencillo. Trabajamos sobre el plan del partido. No es el momento justo para evaluar la temporada, pero el trabajo este año para mí ha sido sencillo”.

Dibujo

“No se va a sentenciar mañana, se acabará en el Bernabéu. La duda es si apostar con dos delanteros o tres. Camavinga y Rodrygo lo están haciendo muy bien”.

Las dudas con el Madrid

“Me acuerdo de lo que se decía. En aquel tiempo es lo que la opinión pública pensaba. Nadie pensaba que el Madrid y el Villarreal estuviese en semifinales. El Real Madrid va a competir y vamos a luchar”.

Presión

“La presión es parecida. Para el Real Madrid llegar a una semifinal no es un éxito. Llegar a la final sí es un éxito y ese es el objetivo. Cuando el Madrid llega tiene más porcentaje de ganarla”.

El peso de la camiseta

“La historia que tiene el Real Madrid cuenta mucho. Esta historia, que ha crecido, ayuda a los jugadores a sentir el peso de esta camiseta, que es positivo”.

Palabras de Guardiola en 2014

“No recuerdo eso. Tengo buen recuerdo de aquel partido. Mañana será otra historia y ojalá podamos salir bien”.

Planteamiento defensivo

“Si no tienes un equipo compacto vas a sufrir. Defender bien significa estar compacto y tener compromiso defensivo. Hay momentos en los que el City tendrá el balón y cuando lo tengan no puedes mirar lo que hacen, tienes que ir a robar el balón de diferentes maneras. No hay muchos secretos”.

Regresar al Real Madrid

“He vuelto porque el Real Madrid necesitaba un entrenador. Eso ha pasado. Fue una ilusión volver, pero no fue mía la decisión. Estoy disfrutando”.