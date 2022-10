Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a Getafe y Real Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez. Los blancos buscarán reencontrase con la victoria en Liga tras el empate cosechado el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu. Para este encuentro el italiano tendrá dos bajas importantes como son la de Courtois y Benzema. El francés no estará ante los azulones por descanso, mientras que el portero belga se sigue recuperando de la ciatalgia izquierda. Ceballos también será baja.

Claves

«Lo de siempre. Hay que sacar lo mejor de nosotros y prepararlo bien. El año pasado nos costó mucho. El Getafe no ha empezado bien la temporada, pero en los últimos tiempos lo hizo muy bien. Ha vuelto a jugar con intensidad, por lo que ganar allí no será fácil. Confiamos en sacar lo mejor».

Benzema

“Ha jugado después de un mes dos partidos seguidos. Sigue un poco cargado hoy. No está descartado. Si está bien jugará”.

Toque de atención

“El aspecto defensivo es muy importante. Ha sido la llave del éxito el año pasado y tenemos que estar centrados. En los últimos tiempos hemos perdido un poco de duelos y no siempre el equipo ha estado compacto. No es una relajación general y son momentos que pasan”.

Freno de mano

“No creo conociendo a los jugadores. Para nosotros es importante acabar bien. Cada tres días la evolución de cansancio es importante. Lo que piensa el futbolista es clave. Prefiero a jugadores que sean sinceros y me digan que si están cansados prefiero parar. Sólo dos jugadores me han dicho que nos los ponga en 30 años por descanso, que son Pepe en una final de Champions y Seedorf en un partido de Liga”.

Aspecto psicológico

“El partido contra el Getafe es complicado como siempre. El aspecto psicológico es muy importante en fútbol de hoy, pero es el aspecto que menos me preocupa porque se han mostrado muy fuertes. A veces tenemos que defender mejor. Cuando hacemos una evaluación juntos pensamos lo mismo”.

¿Qué Madrid vamos a ver?

“Vamos a ver un Madrid que no tiene sólo una identidad. Hay partidos en los que el bloque bajo te da ventaja, otro con más posesión, otro que apuesta por la contra. No me gusta sólo un equipo con una sola identidad”.

Ajustar piezas

“Son momentos que pasan en el fútbol. Tenemos una defensa muy fuerte”.

Courtois

“Está mejorando. La evaluación se hace cada día. Hay que pensar si viajar a Varsovia y estar en el avión le puede generar problemas. Para el Clásico estará seguro”.

Problemas de Benzema

“Ha tenido esta lesión que le ha parado un poco, pero yo veo al Karim de siempre. Puede ser que mañana descanse, pero está haciendo lo de siempre. No tenemos ninguna preocupación”.

Rüdiger

“Sabe que es muy importante para nosotros. Lo que pienso de él es que es un central de clase mundial como Militao, Alaba y Nacho. La competencia es muy grande. Son tres de nivel mundial, más Nacho, que siempre cumple, por lo que estamos muy bien con ellos”.

Fin de contrato

“Está muy bien. Siempre tiene una sonrisa en la cara, nunca se enfada y nunca siente presión antes de los partidos. La renovación está en su mano. Si quiere renovar todo el madridismo estará feliz”.

Lesiones

“Tenemos la de Ceballos, la de Courtois, que es una inflamación, y el resto del equipo está bien. Cuando juegas cada tres días hay que tenerlo en cuenta. Hasta ahora lo hemos manejado bien”.

Rodrygo

“Rodrygo es una persona inteligente y muy tranquila. Es muy maduro, aunque es muy joven”.