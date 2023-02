Álvaro Rodríguez, el chico de moda que no olvida a ‘su’ Castilla: «¿Qué ha pasado en San Fernando?»

Álvaro Rodríguez llegó volando al vestuario del estadio Santiago Bernabéu. No era para menos. El joven delantero se había estrenado con el primer equipo del Real Madrid en un derbi en su debut en el coliseo madridista. Un gol que permitió a los de Carlo Ancelotti sumar un punto ante los de Simeone. Tras saltar al terreno de juego cuando restaban poco menos de 15 minutos para la conclusión, fue capaz de cabecear un balón que terminó besando las redes defendidas por Oblak. Una diana que no olvidará jamás, aunque no lo pudo celebrar tanto como le hubiese gustado.

Tras el partido, el vestuario del Real Madrid no estaba para grandes fiestas. Los hombres de Ancelotti eran conscientes de que con este empate ante el Atlético la Liga se ponía prácticamente imposible. Por ello, aunque Álvaro derrochaba felicidad, pudo vivir en primera persona como un vestuario digiere los malos momentos.

Después, se fue a Valdebebas y lo primero que hizo cuando se reunió con los suyos fue preguntarse qué le había pasado a un Castilla que llegó a ir ganando 0-2 en San Fernando y terminó perdiendo 3-2. «Qué putada lo del Castilla», dijo a una de las personas que tiene más cerca en su día a día. Y es que, para Álvaro, su equipo sigue siendo el filial mientras se demuestre lo contrario. Por ello, tras debutar en Liga en Pamplona, jugó horas después en el estadio Alfredo di Stéfano 60 minutos. O cuando marcó su primer gol en el Santiago Bernabéu tuvo un recuerdo para sus compañeros, que luchan por ascender a Segunda.

Álvaro Rodríguez tiene claro que es jugador del Castilla y ayudará al primer equipo siempre que Ancelotti lo estime oportuno esta temporada, ya que, como adelantó OKDIARIO, en los planes del italiano está que la próxima campaña sea jugador del Real Madrid a todos los efectos. Algo que ha manifestado públicamente en rueda de prensa.

«Para la próxima temporada Álvaro estará en la plantilla del primer equipo. Su calidad la tienen pocos. Su altura es importante, maneja bien el balón, formidable de cabeza… La idea es tenerlo con el primer equipo. Esta temporada puede estar con nosotros y con el Castilla. Lo vamos a manejar bien con Raúl», aseguró el italiano ante los periodistas. De momento, ya está en dinámica y el próximo jueves tiene otra cita contra el Barcelona en Copa del Rey.