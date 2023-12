La alineación del Real Madrid para el duelo que medirá a los blancos contra el Betis en el estadio Benito Villamarín tiene como gran duda quién jugará en el centro del campo. Ancelotti debe decidir si apuesta por Ceballos o se decanta por Modric, que ya está recuperado de la fuerte sobrecarga que sufrió contra el Cádiz y que le impidió ser de la partida ante Granada y Nápoles.

En la portería habrá una novedad con la presencia de Kepa. El vasco volverá a ser el portero del Real Madrid tras superar una lesión muscular. Lunin, a pesar de su buen rendimiento, será suplente. En el lateral derecho, sin Carvajal, el elegido será Lucas Vázquez, mientras que lo normal es que en el costado izquierdo forme Mendy. En el centro de la defensa actuarán Rüdiger y Alaba.

En el centro del campo, Ancelotti seguirá apostando por cuatro en línea cuando defienden que pasarán a dos líneas de dos en labores ofensivas. Valverde y Kroos serán los encargados de jugar en el doble pivote, mientras que por delante formarán Bellingham y Ceballos o Modric. Ese es uno de los grandes debates.

Por delante, lo que no hay duda es que jugará Rodrygo, que está en el mejor momento de su carrera. A su lado, Ancelotti debe decidir si apuesta por Joselu o se decanta por Brahim Díaz.

Ancelotti no cierra el debate

«Es un partido difícil porque el Betis lo está haciendo bien, sobre todo en su casa. Es un equipo sólido, bien organizado. El objetivo es sacar lo mejor de nosotros, intentar ganar y mantener la buena dinámica de este momento. El partido va a ser difícil, pero tenemos la confianza para hacerlo bien», declaró Ancelotti en rueda de prensa.

En otro orden de cosas, respondió entre risas a la pregunta de si se marcharía a entrenar a Arabia Saudí por 500 millones, como el golfista Jon Rahm. «A pie. No necesito reservar vuelo, voy andando. Es una broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, ha cambiado y cambiará. No me sorprendo de nadie. La verdad es que Jon Rahm es muy bueno; no soy un experto en golf, pero me parece que es el mejor de todos», expresó.

«No me han llamado (desde Arabia). Vivo el presente, y el presente es muy bonito, de momento. Tengo otra idea, nunca he pensado en el dinero. He crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero, pero no es la cosa más importante, para mí es encontrarme bien. Puede ser que si fuese a Arabia me encontrase bien, pero ahora me encuentro bien y ojalá me pueda encontrar bien más tiempo», continuó.

Por otra parte, el técnico italiano explicó que Kepa «ha entrenado bien». «Lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza y mañana voy a elegir uno de los dos. Hay competencia, porque Lunin lo ha hecho muy bien, y mañana tomaré una decisión para mañana y para los próximos partidos», dijo, aunque no descartó rotaciones bajo palos.

«Los partidos de Lunin han sido buenos y merece que yo tenga en cuenta que puede jugar. No ha cambiado nada con Kepa, tenemos total confianza con él. En los partidos en los que ha jugado Lunin ha mostrado carácter y personalidad. Lo bueno es tener a los dos, que juegue uno u otro no va a cambiar nada. Puede ser que rote en la portería en estos partidos, tenemos cuatro hasta Navidad», prosiguió.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Betis: Kepa; Lucas, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos, Bellingham; Brahim y Rodrygo.