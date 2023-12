Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Benito Villamarín a Betis y Real Madrid. Los blancos llegan a este duelo líder de la Liga y tratarán de seguir sumando de tres en tres en una jornada importante, ya que Barcelona y Girona, tercero y segundo respectivamente, se enfrentan entre ellos.

Ancelotti comenzó comentando las claves del duelo: «Es un partido difícil porque lo están haciendo bien, sobre todo en su casa. Hay que mantener la buena dinámica. Va a ser difícil, pero tenemos la confianza de hacerlo bien».

El italiano también habló de Rahm y su decisión de irse a Arabia: «Me iría a pie. No necesito reservar vuelo, voy andando. Cada uno decide lo que quiere. El mundo está cambiando, ha cambiado y cambiará. A mí no me sorprende nadie. Rahm es muy bueno, el mejor de todos». «No me han llamado. Vivo el presente y es muy bonito. Tengo otras ideas. Nunca he pensado en dinero porque crecí en una familia donde no era lo más importante. Ahora, que lo tengo, para mí lo más importante es encontrarme bien. Ahora me encuentro bien aquí y ojalá me pueda encontrar bien todavía», añadió.

Ancelotti también habló de la portería y del regreso de Kepa: «Se ha entrenado bien. Tenemos dos porteros de confianza y mañana elegiré. Hay competencia en la portería. Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado y merece que le tenga en cuenta. Puede ser que vaya a rotar en estos partidos. Tenemos cuatro partidos hasta Navidad».

El italiano también destacó el papel de Isco: «Le he visto jugar. Ha vuelto a su nivel. Estoy muy contento. Mañana es uno de los jugadores que tenemos que controlar bien por su calidad».

«Hemos tratado de preparar bien el partido con un buen trabajo físico y táctico. Esto es lo que un equipo necesita. Una semana sin partidos viene bien», comentó sobre tener una semana libre de encuentros.

Ancelotti habla de Vinicius

«Bellingham ha hecho trabajo individual por el problema que tuvo en el tobillo contra el Nápoles. Lo del hombro es un problema que tiene que cuidar haciendo trabajo específico. Cada día va a mejorar», explicó. «Ahora no se va a operar».

Sobre Güler, explicó que «está en la fase final de su recuperación. No sé si estará listo para final de año o para el próximo año. Está muy cerca de llegar a tope. Hablo con todos los lesionados y necesito mucho tiempo, porque son muchos».

«Courtois y Militao están recuperando bien. Arda y Tchouaméni están cerca de volver, mientras que Camavinga y Vinicius hay que esperar un poco, pero podrían estar listo para cuando volvamos después de Navidad», finalizó el italiano.