Alineación del Manchester City: Guardiola tiene un problemón en defensa

El Manchester City afronta la ida de las semifinales de la Champions bajo en defensas. Los hombres de Pep Guardiola se medirán al Real Madrid con varias bajas, alguna especialmente sensible, en la zaga. Joao Cancelo no podrá estar tras ver una amarilla ante el Atlético en cuartos de final que conllevaba suspensión. Por otro lado, Stone y Kyle Walker no han entrenador en la previa y parecen descartados. Eso sí, como buena noticia tiene el regreso de Rúben Dias, posiblemente el mejor defensor del conjunto inglés.

Guardiola donde no tiene dudas es en la portería, donde estará Ederson. En la defensa sí tiene grandes problemas, ya que cuenta con cuatro bajas. En el lateral derecho, encargándose de parar a Vinicius, está la gran duda, aunque lo normal es que juegue Aké a banda cambiada, mientras que por el costado zurdo actuaría Zinchenko. La pareja de centrales será la compuesta por Laporte y Rúben Dias.

En el centro del campo tiene menos incógnitas. El español Rodrigo Hernández jugará de mediocentro puro, mientras que la creación del juego inglés será cosa de De Bruyne, el jugador más diferencial de los de Pep Guardiola, y Gündogan. Y en el ataque, el tridente ofensivo apunta a ser el formado por Mahrez, Bernardo Silva y Foden, por lo que Gabriel Jesús sería el sacrificado en el equipo titular de los ingleses. Tampoco se puede descartar a Sterling.