La alerta amarilla que asusta al Real Madrid

El Real Madrid tiene un problema. Mejor dicho, puede tenerlo. Lo que realmente tiene en estos momentos es una amenaza. Una amenaza que, por mucho que se esfuerce Carlo Ancelotti en decir ante los medios de comunicación que no les preocupa, sí que les tiene en vilo. Y es que, cuatro son los jugadores apercibidos que tendrán los blancos contra el Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions. Si Camavinga, Tchouaméni, Vinicius o Bellingham ven amarilla, no podrán jugar la vuelta con el Real Madrid.

Cuatro apercibidos y cuatro jugadores que serán titulares contra el Manchester City en el partido de ida. «Tenemos a cuatro jugadores apercibidos y si le sacan una amarilla a uno de ellos, otro jugará la vuelta. No es una preocupación para el partido de mañana», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa previa. Pero la realidad es que el sentir que hay dentro de la caseta madridista es diferente.

«Tener a cuatro jugadores apercibidos nos inquieta», aseguran fuentes del vestuario del Real Madrid. «Este es el mayor problema que tenemos en la previa», sentencian desde una caseta madridista que obviamente está preocupado por la situación de los cuatro futbolistas que, de ver amarilla, no podrán jugar en la vuelta.

El vestuario del Real Madrid es una balsa de aceite donde todo funciona correctamente, pero todos son conscientes de que esto es un problema que no les debe atenazar, pero para el que sí deberán extremar las precauciones. Ninguno está libre de ser amonestado, pero lo que no quieren bajo ningún concepto es ver una amarilla por una acción de protesta. Esto no lo concibe ni Ancelotti ni su cuerpo técnico.

El Real Madrid sabe que es probable que alguno de ellos vea amarilla. Especialmente, en peligro está Camavinga, que jugará en el centro del campo de pivote y tendrá que asumir el papel más arriesgado, pero el resto deberá tener muchísimo cuidado. Se deberán medir y jugar con cabeza para poder estar en la vuelta, donde seguirán amenazados.

Es decir, si cualquiera de los cuatro ve amarilla en Mánchester y el Real Madrid supera la eliminatoria, el que sea amonestado se perderá la ida de las semifinales. Eso sí, ya nadie más podría ser sancionado por acumulación de cartulinas, ya que a la penúltima ronda si se limpian de cartulinas.

François Letexier, el árbitro de la ida

François Letexier, de 34 años, será el árbitro encargado de pitar un partido que parará el mundo. Será la tercera vez que el colegiado francés dirija un duelo de los blancos. Una de ellas ya sucedió esta misma temporada contra el Nápoles en la fase de grupos. El galo no sacó ninguna cartulina a ningún jugador del Real Madrid en este duelo.

François Letexier arbitrará al Real Madrid por tercera vez en su historia. La primera fue en la ida de los cuartos de final de la temporada pasada. Los blancos ganaron 2-0 al Chelsea en aquella ocasión. La segunda sucedió esta misma temporada en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. También fue en el Santiago Bernabéu. Los de Ancelotti ganaron al cuadro italiano por 4-2 en un encuentro donde terminó anotado el canterano Nico Paz. Es decir, hasta la fecha, todos los partidos que ha pitado a los madridistas han terminado con victoria de los blancos.

Por otro lado, sólo ha dirigido al Manchester City en una ocasión. Fue en la final de la Supercopa de Europa que se celebró el pasado verano. El duelo acabó con empate a uno y, finalmente, los ingleses terminaron llevándose el título en una tanda de penaltis que se decidió en la muerte súbita.

Rúben Dias, el apercibido del City

El único jugador del Manchester City apercibido para este encuentro es Rúben Dias. El central, que será titular en el estadio Santiago Bernabéu, se perderá el partido de vuelta que se celebrará en el Inglaterra la próxima si es amonestado ante los blancos. El resto de la plantilla de Pep Guardiola está a salvo.