Terminar el año en paz y sanos, así afronta el Real Madrid su visita a Mendizorroza, donde se medirá al Alavés en la jornada 18 de Liga. Los blancos llegan a la penúltima fecha de la primera vuelta en un grandísimo estado de forma y de resultados, pero muy mermados por la cantidad de lesiones que tienen. Ocho son las bajas con las que tendrá que lidiar Ancelotti en este encuentro. A las ya conocidas de Militao, Courtois, Vinicius, Carvajal, Arda Güler y Camavinga, se han unido tras el duelo contra el Villarreal dos más: Alaba y Mendy.

Sin duda, la más complicada de digerir es la de Alaba. El austriaco se rompió ante el Villarreal el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Una lesión que le obligó a pasar por el quirófano el pasado martes y, aunque la intervención ha sido todo un éxito, el Real Madrid sabe que no podrá contar con el central en lo que resta de temporada.

En la previa del duelo contra el Alavés, el propio Ancelotti ha comentado la cantidad de lesiones de cruzado que está teniendo el Real Madrid esta temporada. «La lesión de cruzado es una lesión increíble. No se puede prevenir. Han tenido esta lesión jugadores que no habían tenido ningún problema de rodilla. Es algo que no se puede controlar. Es distinta a las lesiones musculares, que pueden ser por cansancio, demasiada carga… Se pueden evitar un poco más. Desafortunadamente, las hemos tenido y de momento lo hemos arreglado bien. A ver qué pasa en la segunda parte de la temporada. En marzo o abril se puede pensar que Militao o Courtois puedan volver si todo sale bien en su recuperación», aseguró.

Kepa y 10 nás

Con tantas bajas, Ancelotti no podrá hacer grandes cambios en el once. La mayoría serán por obligación. No obstante, la gran duda estaba en quién iba a ser el portero, aunque el italiano se encargó de dejar claro que el elegido para este encuentro será Kepa.

«Los dos lo están haciendo muy bien, estamos muy contentos. Lunin ha progresado mucho y ha mostrado mucha seguridad, y Kepa ha mantenido su buen nivel. Quería premiar a los dos. Mañana va a jugar Kepa y en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir a uno de los dos», aseguró.

El resto del equipo será el esperado. La defensa estará formada por Lucas, Rüdiger, Nacho y Fran García. En el centro del campo se mantendrá el doble pivote compuesto por Valverde y Kroos, mientras que por delante jugarán Modric y Bellingham, aunque no se puede descartar a Ceballos. Y arriba, con Joselu superando un proceso gripal, actuarán Rodrygo y Brahim.

Un fortín llamado Mendizorroza

El Real Madrid visita el fortín del Alavés, en un duelo que cerrará la decimoctava jornada de la Liga y en el que los blancos sabrán si pueden cerrar 2023 en los más alto de la clasificación.

El estadio del Glorioso se volverá a llenar por tercera ocasión esta temporada para recibir el conjunto madridista en un partido en el que todo apunta a que se vivirá una gran fiesta en las gradas, como es habitual cada jornada que se celebra en Vitoria. Los vascos regresan a casa donde han conseguido la gran mayoría de puntos que les mantienen por encima de los puestos de descenso.

Luis García se volverá a sentar en el banquillo vitoriano, tras ausentarse en Girona por acumulación de amonestaciones, para intentar que su equipo recupere el sabor del triunfo, tras duelos sin conocer la victoria, a pesar de que es consciente de la dificultad de hacerlo ante uno de los mejores de la categoría.

El técnico madrileño recupera a Abdel Abqar, que regresará a la defensa alavesista antes de marcharse a la Copa de África. El marroquí formará pareja con Rafa Marín, canterano blanco que el Real Madrid sigue de cerca. Las bandas podrían cambiar en este caso. Rubén Duarte, con un perfil más defensivo, podría recuperar su puesto y Andoni Gorosabel retrasará su posición respecto al último duelo en Montilivi.

Ander Guevara, Antonio Blanco y Jon Guridi repetirán en el centro, mientras que Luis Rioja y Abde Rebbach estarán en los extremos. La duda reside en si Luis García Plaza apuesta en punta por la velocidad de Samu Omorodion o la experiencia de Kike García.

Alavés – Real Madrid: posibles onces