La convocatoria del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos contra el Alavés en Mendizorroza no tiene novedades. Finalmente, Carvajal y Arda Güler no han entrado en la lista, aunque se han entrenado aparte y, si no hay ningún contratiempo, estarán contra el Mallorca en el primer duelo del próximo año que se celebrará en el Santiago Bernabéu. El que sí estará en la lista es Joselu, que no se entrenó por fiebre.

Además, Ancelotti ha contado con varios canteranos para reforzar el equipo. El italiano ha citado para el duelo contra el Alavés a Asensio, Nico Paz, Gonzalo y Fran, que hará las labores de tercer portero.

Hay que recordar que Ancelotti sigue viendo como la enfermería del Real Madrid continúa llenando. Además de Courtois, Militao, Camavinga, Arda Güler, Vinicius y Carvajal, para este encuentro el italiano tampoco podrá tener disponible a Mendy, que estará 10 días de baja por una dolencia muscular, y a Alaba, que se perderá lo que resta de temporada.

El Real Madrid llega a esta jornada 18 de Liga, la penúltima de la primera vuelta, como segundo clasificado. El Girona, que precisamente ganó al Alavés el pasado lunes, sigue siendo líder y aventaja en dos puntos a los blancos. Por otro lado, los madridistas sacan siete y ocho puntos, respectivamente, a Barcelona y Atlético de Madrid. Tchouaméni y Kepa, protagonistas «No le gusta jugar de central, igual que a Camavinga no le gusta jugar de central. En la emergencia ha jugado bien de central y él sabe que si hay una emergencia va a jugar ahí un partido o dos. Pero su futuro en el Real Madrid es como pivote y todos lo sabemos», comentó sobre la opción de que el francés sea central. Ancelotti también desveló que Kepa será titular: «Los dos lo están haciendo muy bien, estamos muy contentos. Lunin ha progresado mucho y ha mostrado mucha seguridad, y Kepa ha mantenido su buen nivel. Quería premiar a los dos. Mañana va a jugar Kepa y en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir a uno de los dos». Por último, analizó la cantidad de lesiones que han tenido los blancos de ligamento cruzado. «La lesión de cruzado es una lesión increíble. No se puede prevenir. Han tenido esta lesión jugadores que no habían tenido ningún problema de rodilla. Es algo que no se puede controlar. Es distinta a las lesiones musculares, que pueden ser por cansancio, demasiada carga… Se pueden evitar un poco más. Desafortunadamente, las hemos tenido y de momento lo hemos arreglado bien. A ver qué pasa en la segunda parte de la temporada. En marzo o abril se puede pensar que Militao o Courtois puedan volver si todo sale bien en su recuperación», aseguró Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Kepa y Fran.

Defensas: Nacho, Lucas V., Fran García, Rüdiger, Tobias y Asencio.

Centrocampistas: Bellingham, Kroos, Modrić, Valverde, Tchouameni, Ceballos y Nico Paz.

Delanteros: Rodrygo, Joselu, Brahim y Gonzalo.