La alarma en el Real Madrid es real. La entidad madridista tiene problemas. Muchos problemas. Los blancos están a cuatro puntos del Barcelona tras haberse disputado nueve. Dos empates a domicilio y una victoria con más goles que gloria frente al Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu. Y el hombre que tiene que solucionarlo cuanto antes se llama Carlo Ancelotti. El italiano es plenamente consciente de que tiene un papelón por delante, pero también tiene experiencia de sobra para reconducir la situación.

El principal problema del Real Madrid se llama fútbol. No lo tiene. No lo encuentra. No lo enseña. Nada fluye. El cortocircuito es total y Ancelotti tiene mucho trabajo por delante. El hombre llamado a recoger el pesado y caliente testigo de Kroos es Bellingham, pero el inglés está lesionado. Hasta después del parón de selecciones debería regresar, pero hasta ese momento el italiano debe encontrar soluciones.

En el vestuario coinciden en que es el hombre llamado a asumir cada vez más responsabilidad, pero Ancelotti tiene un problema: el equilibrio. Y no nos referimos al que busca en campo, sino a la gestión de los minutos y los egos. El italiano se empeña en compensar minutos, mientras que desde el seno del club hay quien tiene claro que Luka Modric no está para ser titular en este momento de su carrera, independientemente del rival. El ejemplo se vio ante Las Palmas, donde el croata estuvo lejos de ser una solución.

Modric tampoco lo pone fácil. Si dentro del campo ya no está bien, su gen competitivo le hace querer seguir siendo titular en cada partido y cuando siente que ocupar un rol de actor secundario no duda en mostrar su enfado. No obstante, tampoco se sabe dosificar y el lunes pondrá rumbo a su país para liderar a Croacia en los partidos de la Liga de Naciones contra Portugal y Polonia. ¿Jugará los 180 minutos? Es probable. Y si no, jugará muchos.

Intocables que no se entienden

Otro problema que debe solucionar Ancelotti es el tema de los supuestos intocables. Sí, en el equipo hay jugadores a los que dejarlos en el banquillo no será sencillo para Ancelotti. Bellingham, Mbappé y Vinicius no se tocan. Y esto es normal. Qué entrenador dejaría a los posiblemente tres mejores jugadores del mundo en el banquillo. Pero debe encontrar la mejor versión de ellos.

Si bien es cierto que Bellingham está lesionado y antes de esto estaba a un buen nivel, Vinicius y Mbappé no están bien. El francés no termina de adaptarse y encadena tres partidos sin ver portería, aunque el caso más preocupante es el del brasileño. No está bien físicamente, algo asumible en este tramo de la temporada, pero esto penaliza su fútbol y el del equipo. Especialmente, cuando entra en guerras absurdas que empiezan a cansar a varios de sus compañeros.

La falta de equilibrio

Por último, la falta de equilibrio condena al Real Madrid en ataque y en defensa, donde está sufriendo más de lo habitual. Atalanta, Mallorca, Valladolid y Las Palmas gozaron de ocasiones para hacer más goles a los blancos. Y, especialmente, el mal momento del equipo se ve a la hora de recuperar el balón, cuando en muchos casos son incapaces. El desorden generado les hace llegar tarde casi siempre, lo que permite a los rivales tocar y armar jugadas de mucho peligro.