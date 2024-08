Ancelotti: «Tenemos que sufrir y aguantar, vamos a encontrar la solución»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó Las Palmas y Real Madrid. Los blancos no pudieron pasar del empate contra los canarios. Moleiro adelantó a los amarillos, mientras que Vinicius, en el segundo tiempo y de penalti, hizo la igualada definitiva.

Ancelotti fue preguntado sobre si en el descanso, tras un muy mal primer tiempo, se había enfadado: «No me he enfadado mucho. Ha sido un mal primer tiempo. Nos cuesta encontrar la jugada. Tenemos que sufrir y aguantar, no tenemos equilibrio. Lo que pasó en Mallorca se repite. Vamos a encontrar la solución».

«Nos cuesta encontrar la solidez que hemos tenido el año pasado. No hay que buscar excusas porque llega otro partido. Tengo que marcar más la estrategia. Nos está costando más de lo que se podía pensar. Hay que trabajar y centrarse en donde queremos ir. Afortunadamente, este tres partidos me han mostrado muchas cosas que no están saliendo bien. En eso debemos mejorar», comentó.

«Es un problema futbolístico y está detectado. El problema es bastante claro, hay que buscar solución», añadió. «La solución la tengo que buscar yo, no la pueden buscar los jugadores», continuó el entrenador italiano en rueda de prensa.

Sobre los problemas que tiene su equipo para recuperar la pelota en la presión, fue claro y reconoció los errores: «Cuando tenemos el bloque medio, el equipo no está compacto. Lo que nos falta es ser más sólidos para recuperar más el balón».

«No creo que sea un problema mental porque el equipo entrena bien. A veces en el fútbol no eres capaz de encontrar la mejor manera de encontrar el juego. No veo falta de carácter o actitud. Las cosas no están saliendo bien y tenemos que arreglarlo rápidamente porque no podemos dejarnos puntos como en estas tres primeras jornadas», aseguró.

Además, a un día de que se cierre el mercado de fichajes, dejó claro que «la plantilla está cerrada». Por lo tanto, no se espera ninguna salida de ningún jugador.